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التنمية المحلية: إقامة 7126 معرضا ومنفًذ سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

2/8/2024 4:34:51 AM
(MENAFN- Youm7) تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً اليوم من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود
المحافظين فى تطبيق مبادرة
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية فى جميع المحافظات، والتى تتضمن 7 سلع غذائية إستراتيجية وهى الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن، وإقامة منافذ ومعارض توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالمحافظات بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25 % للمواطنين.



وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار فى موقف الأمن الغذائى للمواطن المصرى وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية فى العالم، وزيادة سلاسل المنافذ السلعية على مستوى جميع المحافظات لتوفير السلع الأساسية بأسعار وجودة وكميات مناسبة للتخفيف من أعباء المواطنين.



وأكد وزير التنمية المحلية حرصه على متابعة المبادرة بشكل دورى خلال اجتماعاته الدورية مع
المحافظين، وتقارير من القطاعات المعنية بالوزارة، موجها
المحافظين باستمرار متابعتهم الدائمة لتطبيق مبادرة خفض الأسعار الغذائية على أرض الواقع، سواء فى الشوادر، أو المنافذ، أو السلاسل التجارية التى تم الإعلان عنها بالمبادرة لتوفير السلع الأساسية ، وذلك لضمان استمرارها وتحقيق مستهدفاتها فى توفير السلع المحددة بأسعار مناسبة للمواطنين فى جميع المحافظات.



وأوضح وزير التنمية المحلية، ان التقرير أشار الى أن تم اضافة 902 منفذا جديدا للمبادرة خلال الفترة من أكتوبر الماضى وحتى اليوم الخميس ٨ فبراير الحالي، ليصبح إجمالى عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض التى تم إقامتها على أرض المحافظات 7126 معرضا ومنفذاً لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، لافتا إلى أن ذلك يأتى بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية والجمعيات الأهلية ووزارتى التموين والداخلية والمجتمع المدنى.



وأشار اللواء هشام آمنة الى أن الحكومة تعمل على قدم وساق لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والتى تنعكس بدورها على زيادة أسعار الكثير من السلع على المواطن المصرى مشيرا إلى ان هناك عدداً من الإجراءات التى تم اتخاذها و المتعلقة بـ«ضبط الأسواق»، وفرض رقابة على التجار ومواجهة محتكرى السلع لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، إلى جانب التعاون المكثف للحكومة مع القطاع الخاص فى إطار «مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية»، وتذليل أى عقبات قد تواجه التنفيذ،مما يساهم فى الوصول الى الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير حماية اجتماعية لهم.



ولفت وزير التنمية المحلية إلى ان التقرير اوضح إن عدد الحملات الرقابية المكثفة التى قامت بها المحافظات لإحكام الرقابة على الأسواق فى المراكز والمدن والأحياء بلغت حوالى 6308 حملة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على مستوى المحافظات، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 13107 محضر مخالفة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



وكلف اللواء هشام آمنة القائمين على مبادرة «صوتك مسموع» بالوزراة والمحافظات، باستمرار تلقى الشكاوى الخاصة بأى نقص فى السلع الغذائية بالمحافظات أو ارتفاع أسعارها، والتنسيق مع المسؤولين بها لإتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تكثيف الرقابة وضبط أسعار السلع فى الأسواق، مشددًا على ضرورة الاستمرار وعدم التراخى فيما يتعلق بشكاوى المواطنين واستفساراتهم التى تتعلق بعمل "الوزارة" فى أسرع وقت .



وشدد اللواء هشام آمنة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالضرب بيد من حديد والتصدى بكل حسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن المواطنين بصورة مقصودة لإحداث إرباك بالأسواق وإرتفاع الأسعار بصورة غير مبررة وخاصة السلع الاستراتيجية والتى تمس حياة المواطنين بصورة يومية،موجها بتكثيف حملات ضبط الأسواق، ومواجهة التلاعب فى الأسعار،والغش التجاري، و اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين،و المرور المستمر والمفاجئ على كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء جملة أو تجزئة والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء للمحافظات، للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع الغذائية.





وأضاف وزير التنمية المحلية ان المحافظات مستمرة فى التوسع بإقامة المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة لتغطى جغرافياً جميع المدن والمراكز والمناطق ذات الكثافة الكبيرة لتلبى احتياجات محدود الدخل والأكثر احتياجاً ، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع
المحافظين لتوفير عدد من المواقع بالمحافظات لإقامة معارض دائمة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع القوات المسلحة لمحاربة الغلاء وتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتى تستمر لمدة 6 شهور.














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