تونس: نسبة الباحثات تمثل 55% من مجموع الباحثين في البلاد

MENAFN - Youm7) أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي منصف بوكثير، أن نسبة النساء الباحثات فى تونس تمثل 55 % من مجموع الباحثين في جميع القطاعات في البلاد.

وقال بوكثير ـ في كلمة خلال فاعلية لتنظيم يوما دراسيا خاصا بالبحوث المتميزة المترشحة لجائزة أفضل بحث علمي نسائي حول التّأقلم مع تغيرات المناخ ومجابهة الشح المائي نظمتها وزارة الاسرة والمرأة والطفولة ـ إن نسبة الباحثات في مراكز البحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصل الى 66 %، وهي نسبة تفوق ما تسجله بعض الدول المتقدمة في المجال التكنولوجي.

ولفت إلى ان الطالبات يمثلن حوالي 70 % من خريجى الجامعات، كما تهمين الطالبات على مقاعد الدكتوراه مقارنة بالطلبة من الذكور، مشيرا الى أن عدد الطالبات في شعب كالعلوم الاجتماعية والقانون تفوق بكثير عدد الطلبة من الذكور..وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة التعليم العالي.



وأشار إلى ان حضور المرأة في التدريس والبحث العلمى سجل تطورا حيث تمثل النساء 50 % من إطار التدريس، مؤكدا أن تكافؤ الفرص يعد أهم المبادئ التي ترتكز عليها منظومة التعليم العالي والبحث العلمى.

من جانبها ، أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية آمال بلحاج موسى أن الوقت حان لتعزيز الاستفادة من انتاجات الباحثات التونسيات ودعم تموقعهن في مسارات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.



وأضافت أن الباحثات التونسيات اقتحمن مخـتلــف الاختصاصات العلمية وتبوأن موقعــا فاعــلا في مجــال البحــث العلمي، وتصدرن المراتب الأولى وفقا للتصنيــف الصادر عن منظمة الأمـم المتحـدة للتربـيـة والعلـوم والثقــافــة (اليـونسـكو) للعــام 2020 ضمـن قائمــة الإفريقيات والعربيات الرائدات في مجال البحث العلمي.



