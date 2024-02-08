العراق: القوات الأمريكية تهدد السلم الأهلى وتخرق سيادة البلاد

MENAFN - Youm7) اتهمت الحكومة العراقية، القوات الأمريكية بتهديد السلم الأهلي وخرق السيادة العراقية، حيث تكرر بشكل غير مسؤول ارتكاب كل ما يقوض التفاهمات والحوار الثنائي.

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن الضربات الأمريكية المتكررة غير المسؤولة تهدد السلام والأمن وسيادة البلاد، وتنفذ عملية اغتيال وسط بغداد دون الاكتراث لحياة المدنيين والقوانين الدولية.

قال إن التحالف الدولي لمواجهة داعش يتجاوز تماما الأسباب والأغراض التي وجد من أجلها على أرضنا، نقلا عن القاهرة الإخبارية.



