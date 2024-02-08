طائرات الاحتلال الإسرائيلى تشن غارات على بلدة الخيام جنوب لبنان

MENAFN - Youm7) قالت وسائل إعلام لبنانية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات على بلدة الخيام جنوب البلاد.

وقع قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون والسفير الألمانى فى لبنان كورت جورج شتوكل شتيلفريد اتفاقية تُقدّم بموجبها السلطات الألمانية منحة بقيمة مليونَي يورو لدعم الجيش، على أن يخصص مليون يورو منها لتأمين الوقود ومليون يورو لدعم العلاج، وتأتي هذه المنحة كإضافة لمنحة مماثلة قدمت سابقا.

واعتبر العماد عون أن هذه المساعدة بالغة الأهمية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، معربًا عن تقديره للسلطات الألمانية على وقوفها إلى جانب المؤسسة العسكرية.





