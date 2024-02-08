وسائل إعلام فلسطينية: 6 شهداء فى قصف إسرائيلى على خان يونس بقطاع غزة

MENAFN - Youm7) قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن 6 شهداء وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جراء القصف الإسرائيلي.

كانت فصائل فلسطينية، أعلنت

إسقاط طائرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهام استخبارية شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

استُشهد شاب فلسطينى يدعى "محمد خليل البرغوثى" من بلدة كفر عين، شمال غرب رام الله، اليوم الخميس، مُتأثرًا بجروح أصيب بها قبل نحو أسبوعين من

قوات الاحتلال الإسرائيلى ، خلال اقتحامها للبلدة المذكورة.



وقالت مصادر طبية، إنه باستشهاد الشاب "محمد البرغوثى" يرتفع عدد الشهداء فى الضفة الغربية، بما فيها القدس برصاص واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين إلى 386 شهيدًا.





