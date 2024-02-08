وسائل إعلام فلسطينية: 6 شهداء فى قصف إسرائيلى على خان يونس بقطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن 6 شهداء وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جراء القصف الإسرائيلي.
كانت فصائل فلسطينية، أعلنت
إسقاط طائرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهام استخبارية شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة.
استُشهد شاب فلسطينى يدعى "محمد خليل البرغوثى" من بلدة كفر عين، شمال غرب رام الله، اليوم الخميس، مُتأثرًا بجروح أصيب بها قبل نحو أسبوعين من
قوات الاحتلال الإسرائيلى ، خلال اقتحامها للبلدة المذكورة.
وقالت مصادر طبية، إنه باستشهاد الشاب "محمد البرغوثى" يرتفع عدد الشهداء فى الضفة الغربية، بما فيها القدس برصاص واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين إلى 386 شهيدًا.
MENAFN08022024000132011024ID1107826715
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.