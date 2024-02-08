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وزير التعليم يتفقد تدريب الإدارة المدرسية على النظام اليابانى لمبادرة 1000 مدير

2/8/2024 4:34:46 AM
(MENAFN- Youm7) تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعلي والتعليم الفني، اليوم، برنامج تدريب مديرى المدارس الحكومية "الإدارة المدرسية على النظام اليابانى" للدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية "1000مدير مدرسة"، والمقام خلال يومى 7 و8 فبراير 2024 ، وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، والذى تنظمه الإدارة العامة للقيادات التربوية بالتنسيق مع وحدة المدارس المصرية اليابانية.
ويهدف التدريب إلى استكمال خطة نشر أنشطة التوكاتسو والتعريف بفلسفة الإدارة المدرسية على النظام اليابانى وكيفية تطبيقها فى المدارس الحكومية المصرية تمهيدًا لتعميمها على كافة مدارس الجمهورية.
وخلال تفقده للبرنامج التدريبي، أكد الوزير للمديرين الجدد أن تطوير التعليم لا يتم إلا من خلال المعلم، لذا تحرص الوزارة على اختياره وفق معايير وآليات تقويم متطورة، وتدريبه لإعداد معلم متميز.
وأكد الوزير أن خريجى المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود فى إدارة المدرسة، وأن المسئولية الملقاة على عاتقهم كبيرة، مشددا على أن الوزارة تدعمهم لأداء دورهم على الوجه الأمثل.
وأشار الوزير إلى أنه تم تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، ثم البدء فى المرحلة الإعدادية، وأنه سيتم تطوير المرحلة الثانوية استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم، مضيفًا أن الوزارة حريصة على إشراك المديرين الجدد في المؤتمر القومي للحوار المجتمعي المقرر حول تطوير منظومة الثانوية العامة باعتبارهم جزء رئيسي من هذا الحوار.
وتابع الوزير أنه تماشيًا مع متغيرات العصر، والثورات الصناعية والتحول الرقمى، أصبحت التكنولوجيا تتيح مصادر التعلم، مؤكدًا أنه لابد وأن يكون التعليم منتجًا للمعرفة، وتصبح المناهج مفاهيم كبرى، وأن يصبح التعليم منتجًا للوجدان والقيم.
كما أكد الوزير أن المبادرات تمثل عنصرا هاما في مواجهة التحديات التي تقف عائقا أمام تطوير منظومة التعليم، لافتًا إلى أنه سيتم الاستعانة بالمديرين الجدد فى تدريب الدفعات المقبلة.
جدير بالذكر أن محاور التدريب ترتكز على فلسفة وخصائص التعليم على النظام اليابانى، والإدارة الرئيسية لمدير المدرسة فى التعليم اليابانى، وإعداد الهيكل التنظيمى للمدرسة، وتكوين الفرق الأساسية بالمدرسة، والتنمية المهنية للمعلمين "الحصة البحثية" (lesson study) , والمتابعة المستمرة وتطور أداء المدرسة، بالإضافة إلى دافعية العاملين نحو تطبيق فلسفة النظام اليابانى فى المدارس.
وقد تضمن التدريب محاضرات نظرية، وورش عمل، ودراسات حالة، ومناقشات جماعية، وتم تنفيذه من خلال مشاركة الخبراء اليابانيين بوحدة المدارس المصرية اليابانية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة رباب زيدان مدير عام الادارة العامة للقيادات التربوية، والدكتور مالك أحمد مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية، وسيتو جوتشى مدير إدارة التوكاتسو بوحدة المدارس المصرية اليابانية وأعضاء فريق وحدة التوكاتسو، ومديرى أنشطة التوكاتسو، والخبراء اليابانين بوحدة المدارس المصرية اليابانية.

وزير التعليم يتفقد برنامج تدريب الإدارة المدرسية على النظام اليابانى


وزير التعليم يتفقد الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية "1000مدير مدرسة"








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