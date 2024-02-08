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وزارة التعليم: الطالب الراسب فى الدبلومات الفنية يحرر إقرار لدخول امتحان 2024

2/8/2024 4:34:46 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة التربية والتعلي والتعليم الفني، أنه يحرر الطلاب الراسبون في امتحانات الدبلومات الفنية 2023 إقرار لأداء الامتحان في الدور الأول لإتمام شهادة الدبلومات الفنية 2024، والمقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية في يونيو المقبل.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، علي الطالب الراسب في امتحانات الدبلومات الفنية 2023 أن يحرر إقرار واحدا
فقط طبقاً لحالة رسوبه :-



- الطالب الراسب في مادة أو أكثر من مواد الدبلوم يؤدى الامتحان في مواد رسوبه فقط.



- الطالب الراسب في المجموع الكلي للدرجات فقط "له أن يختار مادة أو مادتين على الأكثر.



- الطالب الراسب في المجموع الكلي مع رسوبه في مادة واحدة من مواد الدبلوم عليه أداء
الامتحان فيها وله أن يختار مادة أخري «إذا رغب في ذلك» لأداء الامتحان فيهما.



- الطالب الراسب في المجموع الكلي وراسب في مادتين يتعين عليه أداء الامحان في هاتين المادتين فقط للنجاح فيهما والنجاح في المجموع الكلي للدرجات.



وأكدت وزارة التعليم، على أن إدارة المدرسة هي المسئولة عن مراجعة جميع البيانات وصحتها وترصد للطالب الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في الدور الأول.
















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