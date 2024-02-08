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مرصد الأزهر يدين تفجيرات داعش لمكاتب الانتخابات فى باكستان

2/8/2024 4:34:46 AM
(MENAFN- Youm7) أدان مرصد الازه لمكافحة التطرف ، تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الهجوم الدموي الذي استهدف مكاتب الانتخابات في بلوشستان الباكستانية في بيانه على منصة "تليجرام"، وذلك قبل يوم واحد من الانتخابات العامة المقرر إجراؤها اليوم الخميس، والمنتظرة منذ عام تقريبًا.



وشهدت مكاتب الاقتراع الخاصة في بلوشستان أمس الأربعاء وقوع انفجارين، حيث استهدف الانفجار الأول مكتب الحملة الانتخابية للمرشح المستقل "اسفنديار خان كاكار " في "خانوزاي" بمنطقة "بشين"، بينما وقع الانفجار الثاني في بلدة "قلعة سيف الله" القريبة من الحدود الأفغانية أمام مقر جمعية علماء الإسلام، وأسفرت الهجمات الإرهابية عن مقتل 26 شخصًا، وإصابة ما يقرب من 34 آخرين.



وادان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الهجومين الإرهابيين، مؤكدًا أن استهداف المكاتب الانتخابية ومنازل المرشحين، والأنشطة المتعلقة بالانتخابات في المناطق المأهولة بالسكان البلوش في بلوشستان ما هو إلا محاولة بائسة من تنظيم داعش الإرهابي لبث الخوف في قلوب الناخبين ودفعهم إلى التخلي عن حقهم في التصويت الانتخابي، إذ يعمل التنظيم على إرباك الأوضاع الأمنية وإثارة القلاقل في باكستان لإيجاد موطئ قدم له يمكنه من ممارسة أنشطته الإرهابية وبما يعزز تواجده في أفغانستان لقرب الحدود بين البلدين.
















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