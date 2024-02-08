مرصد الأزهر يدين تفجيرات داعش لمكاتب الانتخابات فى باكستان

(MENAFN
- Youm7) أدان مرصد الازه لمكافحة التطرف ، تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الهجوم الدموي الذي استهدف مكاتب الانتخابات في بلوشستان الباكستانية في بيانه على منصة "تليجرام"، وذلك قبل يوم واحد من الانتخابات العامة المقرر إجراؤها اليوم الخميس، والمنتظرة منذ عام تقريبًا.
وشهدت مكاتب الاقتراع الخاصة في بلوشستان أمس الأربعاء وقوع انفجارين، حيث استهدف الانفجار الأول مكتب الحملة الانتخابية للمرشح المستقل "اسفنديار خان كاكار " في "خانوزاي" بمنطقة "بشين"، بينما وقع الانفجار الثاني في بلدة "قلعة سيف الله" القريبة من الحدود الأفغانية أمام مقر جمعية علماء الإسلام، وأسفرت الهجمات الإرهابية عن مقتل 26 شخصًا، وإصابة ما يقرب من 34 آخرين.
وادان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الهجومين الإرهابيين، مؤكدًا أن استهداف المكاتب الانتخابية ومنازل المرشحين، والأنشطة المتعلقة بالانتخابات في المناطق المأهولة بالسكان البلوش في بلوشستان ما هو إلا محاولة بائسة من تنظيم داعش الإرهابي لبث الخوف في قلوب الناخبين ودفعهم إلى التخلي عن حقهم في التصويت الانتخابي، إذ يعمل التنظيم على إرباك الأوضاع الأمنية وإثارة القلاقل في باكستان لإيجاد موطئ قدم له يمكنه من ممارسة أنشطته الإرهابية وبما يعزز تواجده في أفغانستان لقرب الحدود بين البلدين.
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