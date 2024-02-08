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اللجنة النقابية بجامعة حلوان تكرم أبناء العاملين المتفوقين

2/8/2024 4:34:45 AM
(MENAFN- Youm7) عقدت جامعة حلوا حفلا لتكريم أبناء العاملين المتفوقين في الشهادات العامة، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، الأستاذ هشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة.



وقال الدكتور السيد قنديل إن هذه الأجيال هم الأمل في وصول البلاد إلى بر الأمان عن طريق التسلح بالعلم والمعرفة والإخلاص، مؤكدًا أن هذا اليوم لجني الثمار وتكليل الجهود، مهنئًا الجميع بتفوقهم العلمي في دراستهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح الباهر في حياتهم العملية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعتز بتنظيم هذه الاحتفالية إسهاما في توطيد أواصر الألفة بين منتسبيها.



وأشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن تكريم أبناء العاملين أصبح تقليدًا سنويا في الجامعة منذ سنوات، وهذا الحفل يعد فرصة مهمة لتقديم الشكر والعرفان لجميع منتسبي الجامعة وتوجيه التحية لأبنائهم المتفوقين.



هذا وقد قام بتنظيم الحفل اللجنة النقابية للعاملين، وأفاد الأستاذ محمود عرفة الممثل القانوني للجنة أن الحفل تضمن تكريم 60 من أبناء العاملين الحاصلين على شهادات تفوق في جميع المراحل التعليمية، مع تقديم هدايا عينية وشهادات تقدير لهم، حيث يأتي هذا الحفل في إطار اهتمام الجامعة بالعاملين بها وأبنائهم وتقديرها لجهودهم وتفانيهم في العمل لرفع شأن الجامعة.





كذلك تضمن الحفل تكريم الأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة السابق لما قدمه من جهد وتفانى في خدمة الجامعة، واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية للمكرمين مع قيادات الجامعة.
















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