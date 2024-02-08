زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جزيرة أنتيكيثيرا اليونانية

(MENAFN
- Youm7) ضرب زلزال بلغت شدته 4.3 درجة على مقياس ريختر جزيرة أنتيكيثيرا اليونانية صباح اليوم الخميس.
ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار جراء الزلزال الذي ضرب الجزيرة الصغيرة الواقعة على حافة بحر إيجه بين كريت وبيلوبونيز، بحسب صحيفة كاثمرينى اليونانية.
وتم تسجيل الهزة عند الساعة 4.20 صباحا بالتوقيت المحلي، على بعد 298 كيلومترا جنوب غرب أثينا.
ووفقا لمعهد الجيوديناميكية التابع للمرصد الوطني في أثينا، فإن مركز الزلزال كان يقع على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب أنتيكيثيرا على عمق يقدر ب5.1 كيلومتر.
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