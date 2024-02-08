Thursday, 08 February 2024 01:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جزيرة أنتيكيثيرا اليونانية

2/8/2024 4:34:40 AM
(MENAFN- Youm7) ضرب زلزال بلغت شدته 4.3 درجة على مقياس ريختر جزيرة أنتيكيثيرا اليونانية صباح اليوم الخميس.

ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار جراء الزلزال الذي ضرب الجزيرة الصغيرة الواقعة على حافة بحر إيجه بين كريت وبيلوبونيز، بحسب صحيفة كاثمرينى اليونانية.

وتم تسجيل الهزة عند الساعة 4.20 صباحا بالتوقيت المحلي، على بعد 298 كيلومترا جنوب غرب أثينا.

ووفقا لمعهد الجيوديناميكية التابع للمرصد الوطني في أثينا، فإن مركز الزلزال كان يقع على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب أنتيكيثيرا على عمق يقدر ب5.1 كيلومتر.








MENAFN08022024000132011024ID1107826707

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث