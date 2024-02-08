زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جزيرة أنتيكيثيرا اليونانية

MENAFN - Youm7) ضرب زلزال بلغت شدته 4.3 درجة على مقياس ريختر جزيرة أنتيكيثيرا اليونانية صباح اليوم الخميس.

ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار جراء الزلزال الذي ضرب الجزيرة الصغيرة الواقعة على حافة بحر إيجه بين كريت وبيلوبونيز، بحسب صحيفة كاثمرينى اليونانية.

وتم تسجيل الهزة عند الساعة 4.20 صباحا بالتوقيت المحلي، على بعد 298 كيلومترا جنوب غرب أثينا.

ووفقا لمعهد الجيوديناميكية التابع للمرصد الوطني في أثينا، فإن مركز الزلزال كان يقع على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب أنتيكيثيرا على عمق يقدر ب5.1 كيلومتر.



