واشنطن بوست: الجمهوريون بالكونجرس يواجهون اضطرابا بعد عمليات تصويت غير ناجحة

(MENAFN
- Youm7) قالت صحيفة واشنطن بوست إن قادة الجمهوريين يواجهون اضطرابات فى ظل عمليات تصويت فوضوية وغير ناجحة فى مجلس
الكونجرس ، فى الوقت الذى استخدم فيه الرئيس السابق دونالد ترامب مكانته باعتباره المرشح الأوفر حظا للحزب فى الانتخابات الرئاسية المقلبة لإخضاع الكونجرس لأهوائه السياسية.
وذكرت الصحيفة أن فشل التصويت على عزل وزير الأمن الداخلى اليخاندرو مايوركاس بعد تصويت ثلاثة من الأعضاء الجمهوريين فى مجلس النواب ضد القرار، أذهل العديد من زملائهم، الذين كانوا متشككين فى أن رئيس المجلس مايك جونسون يراهن على مثل هذا التصويت المهم، وكانت هذه الحلقة الأحدث فى فترة شابها الفوضى والإحباط، حيث بدأ الأعضاء يفقدون صبرهم مع رئيس مجلس النواب الذى يفتقر إلى الخبرة، والذى يشعرون أنه ارتكب أخطاء تكتيكية خطيرة أثناء الإشراف على تكتل يعترف حتى الجمهوريون أنفسهم بأنه قد يكون من المستحيل تنظيمه.
ولم يكن الوضع أفضل حالا بين الجمهوريين فى مجلس الشيوخ، حيث رفضوا هذا الأسبوع مشروع قانون لأمن الحدود أمضت مجموعة صغيرة من المشرعين من الحزبين أشهر للتفاوض عليه، بعد أن أرسل الجمهوريون فى مجلس النواب برقية مفاداه أن مؤتمرهم، ومن ثم قاعدة اليمين المتطرف التى يقودها ترامب، لن تدعم مشروع القانون.
وذهبت الصحيفة إلى القول بأن عدم سيطرة قادة الجمهوريين على الأعضاء فى مجلسى الكونجرس أثار قلق الديمقراطيين بشأن ما إذا كان مجلس النواب قادر على تجنب الإغلاق الحكومى مرة أخرى قبل الموعد النهائى المقرر فى الأول من مارس، وكذلك ما إذا كان الكونجرس قد يتخلى عن حلفاء واشنطن الرئيسيين، لاسيما إسرائيل، فى وقت حرب.
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