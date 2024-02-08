واشنطن بوست: الجمهوريون بالكونجرس يواجهون اضطرابا بعد عمليات تصويت غير ناجحة

MENAFN - Youm7) قالت صحيفة واشنطن بوست إن قادة الجمهوريين يواجهون اضطرابات فى ظل عمليات تصويت فوضوية وغير ناجحة فى مجلسالكونجرس ، فى الوقت الذى استخدم فيه الرئيس السابق دونالد ترامب مكانته باعتباره المرشح الأوفر حظا للحزب فى الانتخابات الرئاسية المقلبة لإخضاع الكونجرس لأهوائه السياسية.

وذكرت الصحيفة أن فشل التصويت على عزل وزير الأمن الداخلى اليخاندرو مايوركاس بعد تصويت ثلاثة من الأعضاء الجمهوريين فى مجلس النواب ضد القرار، أذهل العديد من زملائهم، الذين كانوا متشككين فى أن رئيس المجلس مايك جونسون يراهن على مثل هذا التصويت المهم، وكانت هذه الحلقة الأحدث فى فترة شابها الفوضى والإحباط، حيث بدأ الأعضاء يفقدون صبرهم مع رئيس مجلس النواب الذى يفتقر إلى الخبرة، والذى يشعرون أنه ارتكب أخطاء تكتيكية خطيرة أثناء الإشراف على تكتل يعترف حتى الجمهوريون أنفسهم بأنه قد يكون من المستحيل تنظيمه.

ولم يكن الوضع أفضل حالا بين الجمهوريين فى مجلس الشيوخ، حيث رفضوا هذا الأسبوع مشروع قانون لأمن الحدود أمضت مجموعة صغيرة من المشرعين من الحزبين أشهر للتفاوض عليه، بعد أن أرسل الجمهوريون فى مجلس النواب برقية مفاداه أن مؤتمرهم، ومن ثم قاعدة اليمين المتطرف التى يقودها ترامب، لن تدعم مشروع القانون.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن عدم سيطرة قادة الجمهوريين على الأعضاء فى مجلسى الكونجرس أثار قلق الديمقراطيين بشأن ما إذا كان مجلس النواب قادر على تجنب الإغلاق الحكومى مرة أخرى قبل الموعد النهائى المقرر فى الأول من مارس، وكذلك ما إذا كان الكونجرس قد يتخلى عن حلفاء واشنطن الرئيسيين، لاسيما إسرائيل، فى وقت حرب.