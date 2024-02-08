يونهاب: بيونج يانج تلغى التعاون الاقتصادى مع سول فى ظل التواترات الحالية

MENAFN - Youm7) ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الخميس، إن وسائل إعلام رسمية لكوريا الشمالية ذكرت إلغاء التعاون الاقتصادى بين الكوريتين، مع تفاقم التوترات بينهما.

وأضافت (يونهاب) أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون وصف العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات بين "دولتين معاديتين لبعضهما"، كما تم اتخاذ قرار بشأن إلغاء قانون التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، وقانون المنطقة الخاصة للرحلات الدولية في جبل كومغانغ، واللوائح الخاصة بتنفيذه، والاتفاقيات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين الكوريتين، في اجتماع عام للجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهر من قرار كوريا الشمالية بتفكيك الوكالات التي تتعامل مع الشؤون بين الكوريتين، مثل اللجنة الوطنية لإعادة التوحيد السلمي، وهي وكالة مسؤولة عن التعاون الاقتصادي الوطني، ووكالة أخرى مسؤولة عن مشروع رحلات جبل كومغانغ كما يأتي أيضا بعد إعلان بيونج يانج أنه لا جدوى من السعي لإعادة التوحيد مع الجنوب.

ويعد قانون التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، الذي تم اعتماده في عام 2005، إطارا أوليا لمثل هذا التعاون، في حين أن قانون المنطقة الخاصة بجبل كومغانغ الذي تم اعتماده في عام 2011، يحمل تفاصيل حول الاستثمارات في المنطقة من قبل الجنوب والكيانات الأجنبية.

من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، أن بلاده تحذر من خطر حدوث مواجهة مسلحة في شبه الجزيرة الكورية؛ وذلك وسط النشاط العسكري غير المسبوق للولايات المتحدة وحلفائها في هذه المنطقة.

وقال رودينكو - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الخميس، "لا نستبعد خطر حدوث مواجهة مسلحة مباشرة في شبه الجزيرة الكورية".. مضيفا "لقد دق الجانب الروسي مرارا وتكرارا جرس الإنذار بشأن التصعيد للتوتر والمخاطر المتزايدة لحدوث مواجهة عسكرية مباشرة في شبه الجزيرة الكورية، وينبغي النظر إلى تحذير الزعيم الكوري الشمالي من منظور النشاط العسكري غير المسبوق الذي تقوم به الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وحلفاؤها في المنطقة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة إلى جانب كوريا الجنوبية واليابان، تجري تدريبات مشتركة دون توقف لتدريب سيناريوهات الضربات الاستباقية على أراضي كوريا الشمالية.

وتابع "أن الأعمال الاستفزازية العدوانية المستمرة التي تقوم بها الولايات المتحدة تجبر بيونج يانج على اتخاذ تدابير لتعزيز قدرتها الدفاعية، ومحاولات الغرب إلقاء اللوم على التوترات المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا بشكل عام على كوريا الشمالية لا معنى لها".



وشدد على أن موسكو تعتقد بأن الوقت قد حان لوضع حد للسياسة غير المسئولة والمتفجرة التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتي تستخدم استراتيجيات المحيطين الهندي والهادئ لتقويض التنمية المستقلة لدول المنطقة ومنطقة المحيط الهادئ.