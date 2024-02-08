هل تصبح بريطانيا طرفا فى صراع واسع النطاق؟.. مسئول استخباراتي يجيب

قال مسئولين في الاستخبارات الدفاعية البريطانية ان المملكة المتحدة أقرب الى صراع واسع النطاق مقارنة بأي وقت مضي، وسط الازمات في الشرق الأوسط وسعي روسيا لتنفيذ أجندة توسعية وتطوير الصين لأسلحة متقدمة.

وبحسب صحيفة الجارديان، قال احد كبار المسئولين ان الوحدة السرية التي يبلغ قوامها 4500 فرد واجهت الفترة الأكثر توترا خلال العامين الماضيين مقارنة بتاريخها خلال السنوات العشر الاخيرة ، مشيرا الى ان التغيير السريع للوزراء جعل من الصعب ضمان أن السياسيين يتخذون قرارات واثقة..

سئل المسئول الذي رفض الكشف عن اسمه، عما اذا كان يتفق مع خطاب وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس الذي قال فيه ان المملكة المتحدة والغرب ينتقلان من عالم ما بعد الحرب الى عالم ما قبل الحرب، وقال: "هل هناك احتمال لنشوب صراع واسع النطاق؟.. الإجابة: نعم، الامر الاآن أكثر احتمالا للحدوث مما كان عليه في أي وقت قريب" ما يعكس عدم الاستقرار الذي تسببت فيه الحرب الإسرائيلية وحملات القصف الامريكية ضد الحوثيين في اليمن والجماعات المدعومة من ايران في العراق وسوريا .

وأضاف ان التحدي الآن يتمثل في التعامل مع تغيير صناع القرار مشيرا الى ان معظم سنوات الاضطرابات حدثت تحت قيادة المحافظين، حيث خدم 3 رؤساء وزراء و4 وزراء خارجية ووزيري دفاع منذ أواخر عام 2019، خلال فترة انعقاد البرلمان الحالي، مشيرا الى إن كبار المسؤولين والقادة العسكريين يتحملون "مسؤولية التثقيف"، حيث أن السياسيين غالبًا ما يأتون إلى أدوار الدفاع والسياسة الخارجية مع خبرة قليلة في الشؤون الدولية أو العسكرية قائلا ان الاستثناء الوحيد هو ديفيد كاميرون رئيس الوزراء السابق الذي تم تعيينه بشكل غير متوقع العام الماضي من قبل ريشي سوناك وزيرا للخارجية.

اشارت الجارديان الى ان الاستخبارات الدفاعية ليست وكالة استخبارات قانونية مثل MI5 وMI6 وGCHQ، ولكنها مع ذلك تشكل جزءًا أساسيًا من الدولة السرية البريطانية، المكلفة بمراقبة التهديدات والأنشطة والصراعات العسكرية في جميع أنحاء العالم.







