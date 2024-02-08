هل تصبح بريطانيا طرفا فى صراع واسع النطاق؟.. مسئول استخباراتي يجيب

(MENAFN
- Youm7)
قال مسئولين في الاستخبارات الدفاعية البريطانية ان المملكة المتحدة أقرب الى صراع واسع النطاق مقارنة بأي وقت مضي، وسط الازمات في الشرق الأوسط وسعي روسيا لتنفيذ أجندة توسعية وتطوير الصين لأسلحة متقدمة.
وبحسب صحيفة الجارديان، قال احد كبار المسئولين ان الوحدة السرية التي يبلغ قوامها 4500 فرد واجهت الفترة الأكثر توترا خلال العامين الماضيين مقارنة بتاريخها خلال السنوات العشر الاخيرة ، مشيرا الى ان التغيير السريع للوزراء جعل من الصعب ضمان أن السياسيين يتخذون قرارات واثقة..
سئل المسئول الذي رفض الكشف عن اسمه، عما اذا كان يتفق مع خطاب وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس الذي قال فيه ان المملكة المتحدة والغرب ينتقلان من عالم ما بعد الحرب الى عالم ما قبل الحرب، وقال: "هل هناك احتمال لنشوب صراع واسع النطاق؟.. الإجابة: نعم، الامر الاآن أكثر احتمالا للحدوث مما كان عليه في أي وقت قريب" ما يعكس عدم الاستقرار الذي تسببت فيه الحرب الإسرائيلية وحملات القصف الامريكية ضد الحوثيين في اليمن والجماعات المدعومة من ايران في العراق وسوريا .
وأضاف ان التحدي الآن يتمثل في التعامل مع تغيير صناع القرار مشيرا الى ان معظم سنوات الاضطرابات حدثت تحت قيادة المحافظين، حيث خدم 3 رؤساء وزراء و4 وزراء خارجية ووزيري دفاع منذ أواخر عام 2019، خلال فترة انعقاد البرلمان الحالي، مشيرا الى إن كبار المسؤولين والقادة العسكريين يتحملون "مسؤولية التثقيف"، حيث أن السياسيين غالبًا ما يأتون إلى أدوار الدفاع والسياسة الخارجية مع خبرة قليلة في الشؤون الدولية أو العسكرية قائلا ان الاستثناء الوحيد هو ديفيد كاميرون رئيس الوزراء السابق الذي تم تعيينه بشكل غير متوقع العام الماضي من قبل ريشي سوناك وزيرا للخارجية.
اشارت الجارديان الى ان الاستخبارات الدفاعية ليست وكالة استخبارات قانونية مثل MI5 وMI6 وGCHQ، ولكنها مع ذلك تشكل جزءًا أساسيًا من الدولة السرية البريطانية، المكلفة بمراقبة التهديدات والأنشطة والصراعات العسكرية في جميع أنحاء العالم.
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