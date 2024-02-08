تفاصيل أول مقابلة لبوتين مع الإعلام الغربى منذ بدء حرب أوكرانيا





قال الإعلامى الأمريكى توكر كارلسون أن المقابلة التى أجراها مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيتم بثها مساء الخميس، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.



وجاء إعلان كارلسون، المذيع السابق بفوكس نيوز، والذى يعرف بأنه مذيع ترامب المفضل، فى منشور على انستجرام ذكر فيه أن المقابلة سيتم بثها على الموقع الإلكترونى الخاص به فى السادسة مساءً بتوقيت شرق أمريكا، عند منتصف الليل بتوقيت القاهرة.



وستكون هذه أول مقابلة رسمية يجريها بوتين مع شخصية إعلامية غربية منذ بداية الحرب فى أوكرانيا قبل نحو عامين، على الرغم من الطلبات العديدة من وسائل الإعلام لإجراء مقابلة معه.



وقال متحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، إن المقابلة أجريت يوم الثلاثاء الماضى. ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، فإن كارلسون أمضى عدة أيام فى موسكو، مما أثار توقعات بإجراء المقابلة، وأكد المذيع مساء الثلاثاء أنه سيكون هناك حوارا مع الرئيس الروسى.



وقال كارلسون فى مقطع فيديو تم تصويره على ما يبدو فى مبنى بوسط موسكو، ونشره على منصة إكس، إنه موجود من أجل مقابلة الريس الروسى فلاديمير بوتين، وسيجريها قريبا.



وقالت نيويورك تايمز إن المقابلة تأتى فى وقت حرج للحرب فى أوكرانيا، حيث تتعثر المساعدات الأمريكية لكييف فى الكونجرس. ولم يحرز مجلس الشيوخ تقدما أمس، الأربعاء، فى حزمة المساعدات لكل من أوكرانيا وإسرائيل، بعدما عرقل الجمهوريون اتفاقا من شأنه أن يجمع المساعدات بإجراءات أخرى تتعلق بأمن الحدود.



وذهبت الصحيفة إلى القول بأن الرئيس بوتين، بحديثه إلى كارلسون، سيستغل على الأرجح فرصة فريدة للوصول إلى جمهور يحتمل أن يكون متعاطفا فى الولايات المتحدة.