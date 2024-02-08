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على حسين يتأهل لدور الـ 16ببطولة بتستبرج لرجال الإسكواش بأمريكا

2/8/2024 4:34:37 AM
(MENAFN- Youm7) تأهل المصري علي حسين إلى دور الـ 16 ببطولة بتستبرج لرجال الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 7 إلى 11 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.



وجاءت نتائج المصريين في الدور التمهيدي للبطولة كالتالي:



فوز علي حسين على البيروفي روي سواريز بنتيحة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 17-15, 11-6, 11-8 .



هزيمة آسر إبراهيم أمام الانجليزي سايمون هيربرت بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-6, 11-9 .



هزيمة إبراهيم القباني أمام الإنجليزي جريجور باركر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-4, 11-9.



وشهدت البطولة مشاركة 6 لاعبين من مصر وهم: علي حسين - إبراهيم القباني - آسر إبراهيم - كريم عبد الجواد - يوسف إبراهيم - يوسف سليمان.












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