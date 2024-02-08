على حسين يتأهل لدور الـ 16ببطولة بتستبرج لرجال الإسكواش بأمريكا

(MENAFN
- Youm7) تأهل المصري علي حسين إلى دور الـ 16 ببطولة بتستبرج لرجال الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 7 إلى 11 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.
وجاءت نتائج المصريين في الدور التمهيدي للبطولة كالتالي:
فوز علي حسين على البيروفي روي سواريز بنتيحة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 17-15, 11-6, 11-8 .
هزيمة آسر إبراهيم أمام الانجليزي سايمون هيربرت بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-6, 11-9 .
هزيمة إبراهيم القباني أمام الإنجليزي جريجور باركر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-4, 11-9.
وشهدت البطولة مشاركة 6 لاعبين من مصر وهم: علي حسين - إبراهيم القباني - آسر إبراهيم - كريم عبد الجواد - يوسف إبراهيم - يوسف سليمان.
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