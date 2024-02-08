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مودرن فيوتشر يتعاقد مع موهبة الكره النسائية

2/8/2024 4:34:37 AM
(MENAFN- Youm7) أتم فريق مودرن فيوتشر اجراءات التعاقد مع سارة خالد لاعبة نادي إيديال مواليد 2004، وذلك لمدة 3 مواسم ونصف، وتم قيد اللاعبة ضمن صفوف نادي مودرن فيوتشر للكرة النسائية، والذي تقوده مروة الحواط.



وتعد سارة خالد لاعبة نادي إيديال أحد أفضل مواهب الكرة النسائية مواليد 2004 في مركز الظهير الأيسر،
ومرشحة للإنضمام لصفوف المنتخب الوطني للشابات تحت 20 سنة بقيادة محمد كمال المدير الفني السابق للمنتخب الأول ونادي وادي دجلة.



الجدير بالذكر أن مجلس إدارة
مودرن فيوتشر قرر تعيين علاء ميهوب مديراً للكرة رجال وتامر مصطفي مديراً فنياً ورضا الفيداوي مدرب عام ومحمد صديق مدرب مساعد.



ويقود تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر أول حصة تدريبه له عقب توليه القيادة الفنية بشكل رسمي خلفا لحسام حسن الذى رحل لقيادة منتخب مصر.












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