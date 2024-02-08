الأهلي يتواصل مع بيرسي تاو لتحديد موعد عودته للمشاركة فى التدريبات

MENAFN - Youm7) يتواصل الجهاز الفني للأهلي مع بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر، للتشاور على تحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية، عقب انتهاء مشوار منتخب جنوب أفريقيا في بطولة أمم إفريقيا عقب الخسارة من نيجيريا بركلات الترجيح من الدور نصف النهائي للبطولة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في منح بيرسي تاو راحة سلبية لعدة أيام أسوة بما حدث مع باقي اللاعبين الدوليين قبل أن ينتظم في تدريبات فريقه، على أن يتحدد موقفه من اللحاق بمباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في وقت لاحق.

ويستأنف فريق الكرة بالنادي

الأهلي

تدريباته اليوم ،الخميس، بعد راحة 24 ساعة حصل عليها أمس بناءً على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر لإراحة اللاعبين فيما واصل منع كولر اللاعبين الدوليين من الراحة حيث إنتظموا في مران الفريق أول أمس الثلاثاء، للمرة الأولى عقب انتهاء مشوارهم مع المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا الحالية، ويواصل المارد الأحمر استعداداته لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها 16 فبراير الجاري بالجزائر في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وآشاد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي بالتجربة الودية التي خاضها الفريق أمام سموحة التي أنتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف، مؤكدا على أهميتها في إطار التحضيرات لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا وقال بيبو إن الفريق خاض مباراة جيدة أمام فريق قوي ساعدت الجهاز الفني على وضع التصورات الخاصة بالمرحلة المقبلة التي بدأت بمعسكر الإمارات الذي أقيم مؤخراوأضاف بيبو أن جميع اللاعبين ظهروا في حالة بدنية وفنية مميزة في مباراة سموحة أمسـ بالإضافة إلى استمرار أنتوني موديست في التهديف بمعدل مُميّز ، وشدد مدير الكرة على جاهزية جميع اللاعبين لمنافسات المرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة شباب بلوزداد الجزائري وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح أول أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.