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عبد الله السعيد يقود تشكيل الزمالك لمواجهة شباب 2003 وديا

2/8/2024 4:34:37 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن تشكيل الأبيض لخوض
المباراة الودية أمام فريق الشباب مواليد ٢٠٠٣ بالنادي بعد قليل.



وجاء التشكيل على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد عواد .



خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو"- محمود علاء - حمزة المثلوثي - محمد السيد.



خط الوسط: زياد كمال
- عمار ياسر - محمد عاطف - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - عبدالله السعيد.



خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.



وجاء تشكيل فريق 2003
على النحو التالي:



حراسة المرمى: معاذ علاء الدين.



خط الدفاع: عبد الرحمن علي - محمود دسوقي - محمد كمال -أيمن الجزار.



خط الوسط: طارق علاء - مصطفى بسيوني - حازم أسامة - مازن عادل.



خط الهجوم: محمد صلاح - علي ميدو.












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