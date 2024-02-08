سيدات طائرة سبورتنج يهزمن عنكاوا العراقى فى دورة الألعاب العربية بالشارقة

(MENAFN
- Youm7)
فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره أكاد عنكاوا العراقى بنتيجة 3/0 فى ثالث مواجهاته بدورة الألعاب السابعة للأندية العربية المقامة فى الشارقة بالإمارات.
ونجح فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته فى هذه المنافسة على أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنتيجة 3/0 ، قبل أن
يهزم
بيبلوس اللبنانى بنفس النتيجة .
وتضم قائمة فريق سبورتنج كلا من: ليلى محفوظ و ياسمين سراج و ندى محمد و لينا طارق و هدير يسرى وفرحة عباس وهند العطار وكرمة على ونور أحمد و ندى قرة وماريا خوزية وملك شاهين وسارة طارق وهدير عوض، ويقود الفريق فنيا أحمد فتحى.
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