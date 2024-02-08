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سيدات طائرة سبورتنج يهزمن عنكاوا العراقى فى دورة الألعاب العربية بالشارقة

2/8/2024 4:34:37 AM
(MENAFN- Youm7)
فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره أكاد عنكاوا العراقى بنتيجة 3/0 فى ثالث مواجهاته بدورة الألعاب السابعة للأندية العربية المقامة فى الشارقة بالإمارات.



ونجح فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته فى هذه المنافسة على أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنتيجة 3/0 ، قبل أن
يهزم
بيبلوس اللبنانى بنفس النتيجة .



وتضم قائمة فريق سبورتنج كلا من: ليلى محفوظ و ياسمين سراج و ندى محمد و لينا طارق و هدير يسرى وفرحة عباس وهند العطار وكرمة على ونور أحمد و ندى قرة وماريا خوزية وملك شاهين وسارة طارق وهدير عوض، ويقود الفريق فنيا أحمد فتحى.












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