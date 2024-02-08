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بدء التصويت في الانتخابات العامة بباكستان

2/8/2024 4:34:34 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 8 - 2 (كونا) -- بدأت اليوم الخميس عمليات الاقتراع للانتخابات العامة في باكستان على 265 مقعدا بالجمعية الوطنية و579 مقعدا بمجالس المقاطعات وستستمر حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.
وسيمارس أكثر من 128 مليون ناخب حقهم في التصويت لإجمالي 5121 مرشحا يتنافسون على مقاعد الجمعية الوطنية و12695 مرشحا على مقاعد مجالس المقاطعات بجميع مقاطعات باكستان الأربع.
وأعلنت وزارة الداخلية الباكستانية في بيان تعليق خدمات الهاتف المحمول مؤقتا في جميع أنحاء البلاد في ظل تدهور الوضع الأمني والتصاعد الأخير في الأنشطة الإرهابية الذي أدى إلى سقوط أرواح.
ووجه كبير مفوضي الانتخابات سيكندر سلطان رجا بالحفاظ على درجة التأهب القصوى في الإجراءات الأمنية وتسريع عمليات النشر اللازمة لضمان أمن الناخبين.
كما وجه بضمان حماية مكاتب الضباط بالمنطقة والمسؤولين الذين يديرون الانتخابات.
وأنشأت هيئة الانتخابات خط مساعدة على مدار الساعة لتقديم الشكاوى وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء باكستان حيث تم نشر 650 ألفا من أفراد الأمن بمن في ذلك الشرطة والقوات المسلحة المدنية والجيش الباكستاني لضمان أمن الناخبين.(النهاية) س ب ك / ش م ع

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