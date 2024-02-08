سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 49 سنتا ليبلغ 74ر78 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 2 (كونا) --ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 49 سنتا ليبلغ 74ر78 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 25ر78 دولار في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا لتبلغ 21ر79 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتا لتبلغ 86ر73 دولار. (النهاية)
ع ع م / ن و ف
MENAFN08022024000071011013ID1107826696
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.