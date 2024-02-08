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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 49 سنتا ليبلغ 74ر78 دولار

2/8/2024 4:34:31 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 2 (كونا) --ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 49 سنتا ليبلغ 74ر78 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 25ر78 دولار في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا لتبلغ 21ر79 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتا لتبلغ 86ر73 دولار. (النهاية)

ع ع م / ن و ف




MENAFN08022024000071011013ID1107826696

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