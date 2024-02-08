وزير العدل الأمريكي يعلن اكتمال التحقيق بشأن تعامل الرئيس بايدن مع وثائق سرية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 2 (كونا) -- أعلن المدعي العام الأمريكي (وزير العدل) ميريك غارلاند اكتمال التحقيق بشأن تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع وثائق سرية تم العثور عليها مطلع عام 2023 في منزله ومكتبه الخاص.
وأبلغ غارلاند في كتاب وجهه مساء أمس الأربعاء إلى اللجنة القضائية بتسلمه نتائج تقرير المستشار روبيرت هير المسؤول عن التحقيق بشأن الوثائق التي كان يحتفظ بها بايدن منذ فترة توليه منصب نائب الرئيس خلال عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وأبقاها في مكتب يعود له وبمنزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.
ولم يتضمن الكتاب أي معطيات بشأن نتائج التحقيق إلا أنه من المتوقع أن يقوم المحقق الخاص بإعلانها في الأيام المقبلة.
واستبعدت تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية أخيرا أن يواجه الرئيس الأمريكي أي اتهامات فيما يتعلق بالوثائق السرية.
يذكر أن روبيرت هير كان مكلفا كذلك بإجراء تحقيق بشأن تعامل نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس مع وثائق سرية.
كما سبق أن عين وزير العدل ميريك غارلاند في نوفمبر 2022 محققا خاصا للتحقيق في احتفاظ الرئيس السابق دونالد ترامب بوثائق سرية بمقر إقامته في ولاية فلوريدا.(النهاية)
ر س ر / م ج ز
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