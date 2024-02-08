Thursday, 08 February 2024 01:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير العدل الأمريكي يعلن اكتمال التحقيق بشأن تعامل الرئيس بايدن مع وثائق سرية

2/8/2024 4:34:31 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 2 (كونا) -- أعلن المدعي العام الأمريكي (وزير العدل) ميريك غارلاند اكتمال التحقيق بشأن تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع وثائق سرية تم العثور عليها مطلع عام 2023 في منزله ومكتبه الخاص.
وأبلغ غارلاند في كتاب وجهه مساء أمس الأربعاء إلى اللجنة القضائية بتسلمه نتائج تقرير المستشار روبيرت هير المسؤول عن التحقيق بشأن الوثائق التي كان يحتفظ بها بايدن منذ فترة توليه منصب نائب الرئيس خلال عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وأبقاها في مكتب يعود له وبمنزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.
ولم يتضمن الكتاب أي معطيات بشأن نتائج التحقيق إلا أنه من المتوقع أن يقوم المحقق الخاص بإعلانها في الأيام المقبلة.
واستبعدت تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية أخيرا أن يواجه الرئيس الأمريكي أي اتهامات فيما يتعلق بالوثائق السرية.
يذكر أن روبيرت هير كان مكلفا كذلك بإجراء تحقيق بشأن تعامل نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس مع وثائق سرية.
كما سبق أن عين وزير العدل ميريك غارلاند في نوفمبر 2022 محققا خاصا للتحقيق في احتفاظ الرئيس السابق دونالد ترامب بوثائق سرية بمقر إقامته في ولاية فلوريدا.(النهاية)

ر س ر / م ج ز




MENAFN08022024000071011013ID1107826695

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث