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النادي العلمي الكويتي يعلن الفائزين بمعرض الاختراعات الدولي الـ14 في الشرق الأوسط

2/8/2024 4:34:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 2 (كونا) -- أعلن النادي العلمي الكويتي اليوم الخميس أسماء الفائزين في منافسات النسخة الـ14 لمعرض الاختراعات الدولي في الشرق الأوسط الذي أقيم في الكويت برعاية أميرية سامية ومشاركة أكثر من 200 مخترعا يمثلون أكثر من 40 دولة عربية وأجنبية.
وانتزع الجائزة الكبرى للمعرض المخترع المصري الدكتور إبراهيم الشربيني مناصفة بين اختراعيه الأول (دعامات نانوية ذكية متعددة الوظائف لتوسيع الأوعية الدموية بشكل مستمر) وهو مسجل باسمه وباسم الطبيب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب والاختراع الثاني هو (سماد اليوريا المبتكر طويل المفعول والفعال من حيث التكلفة وصديق للبيئة وقابل للتحلل الحيوي).
وحصل المخترعون الكويتيون حسين الصايغ وحسين بهزاد ونواف الجويهل على جائزة النادي العلمي الكويتي عن اختراع (أقراص فوارة قادرة على إنتاج السوائل النانوية بمجرد وضعها في المياه) فيما اقتنصت المخترعة الأردنية سحر جفال جائزة معرض جنيف الدولي للاختراعات عن اختراعها (صندوق حامل حاضنة صغيرة).
وانتزع المخترع الإماراتي يوسف البرعي المركز الأول لجائزة مكتب براءات الاختراع الخليجي التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن اختراع (طوق الأنبوب كاشف تسرب الماء) فيما نالت المخترعة الكويتية سارة الغريب المركز الثاني للجائزة عن اختراعها (آلة زراعية متعددة الوظائف) وحصلت المخترعة العمانية هاجر العزرية على المركز الثالث للجائزة عن اختراعها (مشروع PB لإنتاج الوقود الحيوي من مخلفات الرعاية الصحية الحيوانية).
ونال المخترع الطاجيكي سيروجيدين راجابوف جائزة المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية (وايبو – الدولية) عن اختراعه (طريقة الحصول على عوامل وقاية النبات من الأمراض الفطرية والعث) بينما حاز المخترع الكويتي الدكتور منصور أحمد والمصري حسن كمال جائزة (وايبو - الشرق الأوسط) عن اختراعهما (نظام تحلية المياه والتبريد).
وحاز جائزة (إيفيا الدولية) المخترع المخترع الصيني كاي وانغ عن اختراع (بطارية تدفق هواء من الزنك والنيكل وصديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة لتخزين الطاقة على المدى الطويل وعلى نطاق واسع) فيما فاز بجائزة الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (إيفيا الشرق الأوسط)العراقي جواد الغثوان عن اختراعه (تصنيع طرمبة زيت لسيارات نيسان (نافارا - اورفان) مقاس 2500 سي سي بديل للطرمبة الأصلية).
وأحرز جائزة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) المخترع العراقي باسم محسن عن اختراعه (تقنية لإنتاج مواد خزفية تستخدم لتغليف جدران الأفران والوحدات الحرارية لزيادة إعادة الإشعاع والتشغيل).
وفاز بجائزة (الباندا) المقدمة من الجمعية الصينية للاختراعات المخترع الكويتي الدكتور بدر العنزي عن اختراعه (جهاز لقياس معدل طرد الهواء)وهذه الجائزة تقدم لأول مرة ضمن جوائز المعرض هذا العام.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة النادي العلمي رئيس اللجنة العليا للمعرض طلال الخرافي في كلمته خلال حفل إعلان الفائزين إن رعاية سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لهذا المعرض تأتي تأكيدا على دعم سموه للإبداع والبحث العلمي ورعايته للمخترعين وتشجيعهم وإيمانه بأهمية الاستثمار في العنصر البشري لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الخرافي أن انعقاد المعرض في الكويت يؤكد الدور المهم الذي تؤديه في نشر ثقافة الاختراع والابتكار مؤكدا أن هذا المعرض منذ انطلاقه في 2007 بات واحدا من أهم المعارض الدولية لا سيما في الشرق الأوسط لما له من دور ملموس في دعم وتشجيع الإبداع والمبدعين.
وذكر أن عدد الدول المشاركة وتزايده عاما بعد عام يشكل دلالة على أثر هذا المعرض باعتباره منصة مهمة تتيح الفرص أمام المستثمرين لتبادل الأفكار حول الاختراعات والابتكارات ذات الجدوى الاقتصادية لبحث إمكانية استثمارها وتحويلها لمنتج قابل للتسويق يعود بالنفع على المجتمعات ويسهم في تطورها.
وتقدم بالشكر لجميع شركاء النادي العلمي الكويتي الذين ساهموا في تنظيم المعرض وعلى رأسهم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركة زين للاتصالات وبيت التمويل الكويتي (بيتك) ولرؤساء الوفود والمخترعين والمبتكرين المشاركين ورؤساء وأعضاء جميع لجان تنظيم المعرض.(النهاية)

ع ي س / ن و ف




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