الحكومة التايلاندية والانفصاليون يتفقان من حيث المبدأ على (الخطة الشاملة المشتركة نحو السلام)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 8 - 2 (كونا) -- توصلت الحكومة التايلندية والانفصاليون في حركة (جبهة الثورة الوطنية) إلى اتفاق من حيث المبدأ على (الخطة الشاملة المشتركة نحو السلام) الهادفة إلى إنهاء الصراع المستمر منذ عقدين في أقصى جنوب تايلاند.
وقال الوسيط الماليزي ذو الكفل زين العابدين في تصريح للصحفيين مساء أمس الأربعاء ان المحادثات التي عقدت بين الطرفين في كوالالمبور اختتمت بشكل إيجابي حيث أظهر الجانبان التزاما "قويا" بإنجاز الخطة الشاملة والتي ستمهد الطريق لاتفاق سلام دائم لمواطني القطاعات ذات الأغلبية المسلمة في جنوب تايلاند.
ولفت إلى ان الحكومة التايلاندية أعربت عن استعدادها لاتخاذ الخطوات اللازمة لخلق بيئة مواتية للمصالحة موضحا أن الإجراءات الرامية إلى تعزيز البيئة المواتية ستناقشها الفرق الفنية لكلا الطرفين خلال شهري فبراير الجاري ومارس المقبل.
وأكد زين العابدين تمسك ماليزيا بموقفها الحيادي ودورها كوسيط في عملية محادثات السلام في مقاطعات جنوب تايلاند لافتا إلى أن الحكومة الماليزية ستضمن الشفافية والشمولية في المحادثات تحقيقا لتطلعات أصحاب المصلحة من سكان جنوبي تايلاند.
وترأس الحكومة التايلاندية خلال الاجتماع الذي استضافته ماليزيا الجنرال تشاتشاي بانجتشواد بصفته رئيسا لهيئة المقاطعات الحدودية الجنوبية في تايلاند في حين ترأس حركة (الجبهة الثورية الوطنية) الانفصالية أنس عبدالرحمن.
وتمت مراقبة جولة المحادثات من قبل مراقبين دوليين لضمان إحراز تقدم عملية السلام.
ويستمر الصراع في المقاطعات الواقعة في أقصى جنوبي تايلاند منذ عام 2004 حيث يشن المسلحون في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة هجمات منتظمة ضد مصالح حكومية ويقاتلون من أجل قدر أكبر من الحكم الذاتي.
ولقي أكثر من 7300 شخص حتفهم وجرح 13500 آخرون خلال العشرين عاما الماضية وفقا لمركز أبحاث (ديب ساوث ووتش) التايلاندي. (النهاية)
ع ا ب / ن ع ع
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