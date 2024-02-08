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الحكومة التايلاندية والانفصاليون يتفقان من حيث المبدأ على (الخطة الشاملة المشتركة نحو السلام)

2/8/2024 4:34:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 8 - 2 (كونا) -- توصلت الحكومة التايلندية والانفصاليون في حركة (جبهة الثورة الوطنية) إلى اتفاق من حيث المبدأ على (الخطة الشاملة المشتركة نحو السلام) الهادفة إلى إنهاء الصراع المستمر منذ عقدين في أقصى جنوب تايلاند.
وقال الوسيط الماليزي ذو الكفل زين العابدين في تصريح للصحفيين مساء أمس الأربعاء ان المحادثات التي عقدت بين الطرفين في كوالالمبور اختتمت بشكل إيجابي حيث أظهر الجانبان التزاما "قويا" بإنجاز الخطة الشاملة والتي ستمهد الطريق لاتفاق سلام دائم لمواطني القطاعات ذات الأغلبية المسلمة في جنوب تايلاند.
ولفت إلى ان الحكومة التايلاندية أعربت عن استعدادها لاتخاذ الخطوات اللازمة لخلق بيئة مواتية للمصالحة موضحا أن الإجراءات الرامية إلى تعزيز البيئة المواتية ستناقشها الفرق الفنية لكلا الطرفين خلال شهري فبراير الجاري ومارس المقبل.
وأكد زين العابدين تمسك ماليزيا بموقفها الحيادي ودورها كوسيط في عملية محادثات السلام في مقاطعات جنوب تايلاند لافتا إلى أن الحكومة الماليزية ستضمن الشفافية والشمولية في المحادثات تحقيقا لتطلعات أصحاب المصلحة من سكان جنوبي تايلاند.
وترأس الحكومة التايلاندية خلال الاجتماع الذي استضافته ماليزيا الجنرال تشاتشاي بانجتشواد بصفته رئيسا لهيئة المقاطعات الحدودية الجنوبية في تايلاند في حين ترأس حركة (الجبهة الثورية الوطنية) الانفصالية أنس عبدالرحمن.
وتمت مراقبة جولة المحادثات من قبل مراقبين دوليين لضمان إحراز تقدم عملية السلام.
ويستمر الصراع في المقاطعات الواقعة في أقصى جنوبي تايلاند منذ عام 2004 حيث يشن المسلحون في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة هجمات منتظمة ضد مصالح حكومية ويقاتلون من أجل قدر أكبر من الحكم الذاتي.
ولقي أكثر من 7300 شخص حتفهم وجرح 13500 آخرون خلال العشرين عاما الماضية وفقا لمركز أبحاث (ديب ساوث ووتش) التايلاندي. (النهاية)

ع ا ب / ن ع ع



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