سيؤول ترفض قرار بيونغ يانغ إلغاء قوانين التعاون الاقتصادي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 8 - 2 (كونا) -- أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس رفضها قرار كوريا الشمالية إلغاء قوانين التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية عن وزارة التوحيد المسؤولة عن شؤون الكوريتين القول إن "الاتفاقيات لا تزال صالحة حتى بعد قرار كوريا الشمالية الالغاء".
وأضافت الوزارة أن إلغاء القوانين كان متوقعا محذرة من أن "هذه الخطوة ستزيد عزلة كوريا الشمالية عن العالم".
وذكرت أن "هذه الخطوة تأتي في وقت تمر الكوريتان بالتوترات والصراعات الشديدة بعد أن أعلنت بيونغ يانغ أنها ليس لديها النية لإعادة التوحيد مع الجنوب".
وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية إنه تم اتخاذ القرار بشأن إلغاء قانون التعاون الاقتصادي بين الكوريتين وقانون المنطقة الخاصة للرحلات الدولية في (جبل كومغانغ) واللوائح الخاصة بتنفيذه والاتفاقيات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين الكوريتين في اجتماع عام للجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى يوم أمس الأربعاء.
ويعتبر قانون التعاون الاقتصادي بين الكوريتين الذي تم اعتماده عام 2005 إطارا أوليا لمثل هذا التعاون في حين أن قانون المنطقة الخاصة ب(جبل كومغانغ) الذي تم اعتماده عام 2011 يحمل تفاصيل حول الاستثمارات في المنطقة من قبل الجنوب والكيانات الأجنبية.(النهاية)
م ك / ف ل ا
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