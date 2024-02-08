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سيؤول ترفض قرار بيونغ يانغ إلغاء قوانين التعاون الاقتصادي

2/8/2024 4:34:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 8 - 2 (كونا) -- أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس رفضها قرار كوريا الشمالية إلغاء قوانين التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية عن وزارة التوحيد المسؤولة عن شؤون الكوريتين القول إن "الاتفاقيات لا تزال صالحة حتى بعد قرار كوريا الشمالية الالغاء".
وأضافت الوزارة أن إلغاء القوانين كان متوقعا محذرة من أن "هذه الخطوة ستزيد عزلة كوريا الشمالية عن العالم".
وذكرت أن "هذه الخطوة تأتي في وقت تمر الكوريتان بالتوترات والصراعات الشديدة بعد أن أعلنت بيونغ يانغ أنها ليس لديها النية لإعادة التوحيد مع الجنوب".
وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية إنه تم اتخاذ القرار بشأن إلغاء قانون التعاون الاقتصادي بين الكوريتين وقانون المنطقة الخاصة للرحلات الدولية في (جبل كومغانغ) واللوائح الخاصة بتنفيذه والاتفاقيات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين الكوريتين في اجتماع عام للجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى يوم أمس الأربعاء.
ويعتبر قانون التعاون الاقتصادي بين الكوريتين الذي تم اعتماده عام 2005 إطارا أوليا لمثل هذا التعاون في حين أن قانون المنطقة الخاصة ب(جبل كومغانغ) الذي تم اعتماده عام 2011 يحمل تفاصيل حول الاستثمارات في المنطقة من قبل الجنوب والكيانات الأجنبية.(النهاية)

م ك / ف ل ا




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