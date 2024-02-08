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الصحة: توسيع الخدمات التشخيصية والعلاجية لتخصص النساء والتوليد بأحدث البروتوكولات العالمية

2/8/2024 4:34:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 8 – 2 (كونا) –- أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية الدكتور هشام كلندر أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الخدمات التشخيصية والعلاجية في تخصص النساء والتوليد وفق أحدث البروتوكولات المعمول بها عالميا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور كلندر خلال افتتاح المؤتمر الدولي الـ26 لأمراض النساء والتوليد اليوم الخميس الذي ينظمه قسم النساء والتوليد في مستشفى الجهراء برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي وبحضور 20 خبيرا عربيا وعالميا.
وقال كلندر إن الوزارة تهدف إلى تطبيق أحدث التقنيات لتحسين الخدمات وتحقيق التقدم في مجال الصحة النسائية وزيادة عدد عيادات صحة الأمومة والطفل تلبية لاحتياجات المجتمع بشكل شامل وفعال.
ولفت إلى الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به أقسام النساء والولادة في الكويت ومنها قسم الولادة في مستشفى الجهراء الذي أجرى 150 عملية ناجحة باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد في المناظير النسائية محققا نتائج إيجابية للمرضى.
من جانبها قالت رئيسة قسم النساء والولادة في مستشفى الجهراء ورئيسة المؤتمر الدكتورة حنان الحسيني إن المؤتمر يعتبر محفلا علميا تدريبيا مهما في مجال أمراض النساء والتوليد إذ يسلط الضوء على العديد من الموضوعات المهمة في هذا المجال مع التركيز على آخر التطورات العلمية.
وأضافت الحسيني أن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام يتفق مع رؤية وزارة الصحة وحرصها على مواكبة أحدث المستجدات العالمية ودعم قدرات النظام الصحي وتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وذكرت أن المؤتمر يتناول موضوعات دقيقة تتمحور حول تشجيع البحث العلمي وتعزيز التواصل والتبادل المعرفي بين الأطباء والباحثين المشاركين في مجال مستقبل طب الأمومة والتوليد ومشاكل ضعف الخصوبة لدى الرجال والنساء.
وأوضحت أن المؤتمر يسلط الضوء على مستقبل تخصصات الأجنة والجينات الوراثية علاوة على مستقبل جراحات الروبوت والذكاء الاصطناعي في سونارات الأجنة وأحدث التقنيات والاكتشافات في مجال الطب النسائي.
وبينت أن المؤتمر تتخلله ورش عمل تدريبية خاصة بعمل السونار التفصيلي المتقدم في النساء والتوليد وجراحات الذكورة لعمليات الخصوبة وعمل المناظير الرحمية مع التركيز على المنظور الشرعي والديني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب عموما وفي مجال طب النساء والتوليد خصوصا.
وعلى صعيد إنجازات قسم النساء والتوليد في مستشفى الجهراء قالت الحسيني إن القسم يولي اهتماما برعاية الأمهات والأطفال إذ تم خلال عام 2023 إجراء 1672 حالة ولادة طبيعية و828 قيصرية طارئة علاوة على استفادة 455 حالة من إبرة الظهر المخدرة التي توفر تجربة ولادة طبيعية خالية من الألم.
وأشارت إلى أن وحدة أمراض الخصوبة في المستشفى توفر مختبر خصوبة الرجال كما قامت بتنفيذ عمليات خصوبة متقدمة منها عمليات مايكرو تي سي في وقت نجحت الوحدة في علاج حالات تأخر الإنجاب إذ تم علاج خمسة آلاف حالة تأخر إنجاب لدى النساء وألف حالة عقم لدى الرجال. (النهاية)

م ر ف / ن و ف




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