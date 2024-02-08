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تطبيق (سهل) يطلق خدمة (أمان) لرصد الاحتيال الإلكتروني

2/8/2024 4:34:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 2 (كونا) -- أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم إطلاقه خدمة (أمان) للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مخصصة لرصد صور الاحتيال والتصيد الإلكتروني التي يتعرض لها الأفراد من مواطنين ومقيمين ليقوموا بالإبلاغ عنها مباشرة عبر تطبيق (سهل).
وقال كاظم في بيان صحفي اليوم الخميس إن خدمة (أمان) ستظهر للمستخدمين من خلال قائمة (خدمات) الخاصة بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات داخل تطبيق (سهل) وهدفها إتاحة المجال لمستخدمي التطبيق للإبلاغ عن أي محاولة تصيد إلكتروني يتعرضون له سواء على شكل رسائل أو مكالمات وهمية.
وأضاف أن الخدمة تهدف أيضا إلى رصد كل صور الاحتيال الإلكتروني التي تواجه المواطنين والمقيمين على مختلف الوسائل وتحديد نوعها سواء عبر رسائل نصية أو مكالمات صوتية أو من خلال موقع إلكتروني أو منصة إلكترونية يستخدمونها أو أي وسيلة أخرى يشتبه أنها تمارس الاحتيال.
وبين كاظم أن آلية خدمة (أمان) تحتم على مستخدمي تطبيق (سهل) تسجيل البيانات المطلوبة ورفع أي مرفقات أو معلومات تثبت واقعة الاحتيال أو التصيد الإلكتروني حتى تقوم هيئة الاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة.
يذكر أن تطبيق (سهل) أطلق في العام 2021 ويستهدف تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات الحكومية ضمن اطار التحول الإلكتروني في الكويت. (النهاية)

س م ر / ح ع



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