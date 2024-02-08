جمعية المحاسبين الكويتية تبحث سبل تعزيز التعاون والدعم المشترك مع اتحاد المحاسبين العرب

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 2 (كونا) -- بحثت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية سبل تعزيز التعاون والدعم المشترك مع اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجانبين في مجال التدريب والتأهيل في مجال المحاسبة.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية صباح الجلاوي في تصريح صحفي اليوم الخميس إن الجانبين ناقشا عقد اتفاقية تدريب مشترك في العديد من البرامج المهنية التي يمكن الاستفادة منها وبما يطور قدرات الراغبين في الحصول على تلك البرامج.
وأضاف الجلاوي أن جمعية المحاسبين رحبت بمبادرة رئيس اتحاد المحاسبين العرب جواد الشهيلي بعقد اجتماع الاتحاد في الكويت في السابع من مارس المقبل باعتبارها من مؤسسي الاتحاد وكانت رئيسة له لدورتين متتاليتين.
وذكر أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض آليات التعاون في مجال التدريب والتأهيل وكيفية الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى الجانبين في مجال التدريب والاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها المعهد العربي للمحاسبين القانونيين وأن يكون للمعهد مقر في الكويت.
وبين أن الزيارة تناولت أيضا تطوير العلاقات الثنائية بين جمعية المحاسبين الكويتية واتحاد المحاسبين العرب وأيضا مع نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين والاستفادة من تبادل الخبرات في عدة مجالات.
وذكر أن الاجتماع تناول أيضا عمل أكاديمية المحاسبين لخريجي المحاسبة التي تقدم برنامج تأهيل مهني لحديثي التخرج الراغبين في العمل بالقطاع المالي بالكويت ومدى إمكانية الاستفادة من قدرات اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب في هذا الخصوص.
وقال الجلاوي إن أكاديمية المحاسبين تستهدف الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في مجال التدريب والتأهيل من أجل بناء كوادر محاسبية متميزة مضيفا أنه تم استعراض جهود الجمعية في تطوير مهنة المحاسبة والتي من بينها مركز الاعتماد المهني ومركز التحكيم.
من جانبه أكد رئيس اتحاد المحاسبين العرب جواد الشهيلي في تصريح مماثل أهمية التعاون المشترك بين الجانبين في جميع القطاعات المعنية بالمهنة والعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الجمعية والاتحاد بما يكفل الارتقاء بمستوى الأداءالمالي والمحاسبي.
ونوه الشهيلي بالدور الكبير الذي تؤديه جمعية المحاسبين للارتقاء بمستوى الأداء المهني للعاملين في مهنة المحاسبة والمراجعة وحديثي التخرج. (النهاية)
ع ع م / م ن ف
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