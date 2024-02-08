Thursday, 08 February 2024 01:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جمعية المحاسبين الكويتية تبحث سبل تعزيز التعاون والدعم المشترك مع اتحاد المحاسبين العرب

2/8/2024 4:34:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 2 (كونا) -- بحثت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية سبل تعزيز التعاون والدعم المشترك مع اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجانبين في مجال التدريب والتأهيل في مجال المحاسبة.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية صباح الجلاوي في تصريح صحفي اليوم الخميس إن الجانبين ناقشا عقد اتفاقية تدريب مشترك في العديد من البرامج المهنية التي يمكن الاستفادة منها وبما يطور قدرات الراغبين في الحصول على تلك البرامج.
وأضاف الجلاوي أن جمعية المحاسبين رحبت بمبادرة رئيس اتحاد المحاسبين العرب جواد الشهيلي بعقد اجتماع الاتحاد في الكويت في السابع من مارس المقبل باعتبارها من مؤسسي الاتحاد وكانت رئيسة له لدورتين متتاليتين.
وذكر أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض آليات التعاون في مجال التدريب والتأهيل وكيفية الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى الجانبين في مجال التدريب والاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها المعهد العربي للمحاسبين القانونيين وأن يكون للمعهد مقر في الكويت.
وبين أن الزيارة تناولت أيضا تطوير العلاقات الثنائية بين جمعية المحاسبين الكويتية واتحاد المحاسبين العرب وأيضا مع نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين والاستفادة من تبادل الخبرات في عدة مجالات.
وذكر أن الاجتماع تناول أيضا عمل أكاديمية المحاسبين لخريجي المحاسبة التي تقدم برنامج تأهيل مهني لحديثي التخرج الراغبين في العمل بالقطاع المالي بالكويت ومدى إمكانية الاستفادة من قدرات اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب في هذا الخصوص.
وقال الجلاوي إن أكاديمية المحاسبين تستهدف الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في مجال التدريب والتأهيل من أجل بناء كوادر محاسبية متميزة مضيفا أنه تم استعراض جهود الجمعية في تطوير مهنة المحاسبة والتي من بينها مركز الاعتماد المهني ومركز التحكيم.
من جانبه أكد رئيس اتحاد المحاسبين العرب جواد الشهيلي في تصريح مماثل أهمية التعاون المشترك بين الجانبين في جميع القطاعات المعنية بالمهنة والعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الجمعية والاتحاد بما يكفل الارتقاء بمستوى الأداءالمالي والمحاسبي.
ونوه الشهيلي بالدور الكبير الذي تؤديه جمعية المحاسبين للارتقاء بمستوى الأداء المهني للعاملين في مهنة المحاسبة والمراجعة وحديثي التخرج. (النهاية)

ع ع م / م ن ف




MENAFN08022024000071011013ID1107826677

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث