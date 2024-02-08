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مركز العجيري العلمي: غرة شهر شعبان فلكيا 11 الجاري ورمضان 11 مارس المقبل

2/8/2024 4:34:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 2 (كونا) -- قال مركز العجيري العلمي إن غرة شهر شعبان فلكيا ستصادف يوم الأحد المقبل الموافق 11 فبراير الجاري وعدته 29 يوما.
وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أنه بحسب تقويم العجيري ستكون غرة شهر رمضان المبارك فلكيا يوم الاثنين الموافق 11 مارس المقبل.
وأوضح أنه بحسب الحسابات الفلكية لتقويم العجيري ستصعب رؤية هلال شهر رمضان المبارك إذ سيمكث لمدة 12 دقيقة فقط مبينا أن شروق القمر يوم 29 شعبان 1445هـ سيكون في تمام الساعة 07ر6 صباحا فيما سيكون غروبه في تمام الساعة 05ر6 مساء.
وذكر أن موعد ولادة هلال شهر رمضان المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 10 مارس المقبل في تمام الساعة 2ر12 ظهرا ويكون شكله مستويا تماما.
وأضاف أن موعد آذان الفجر في أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون في تمام الساعة 45ر5 فيما سيكون موعد آذان المغرب في تمام الساعة 53ر5 مساء. (النهاية)

م ف / ن و ف




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