صداقة مع فاتن حمامة وزيارة نجيب محفوظ.. قصة صور نادرة فى حياة شادية

MENAFN - Youm7) يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة شادية التي تعتبر أحد أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية والعربية، والتي تحتل مكانة خاصة بين قلوب جمهورها ومحبيها، بعدما تألقت بأدوار مميزة ما بين الكوميديا والدراما والرومانسية، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على 3 صور نادرة للفنانة الكبيرة، وقصة كلاً منها.

الفنانة شادية مع الفنانة فاتن حمامة

أول صورة تجمع الثنائى الكبير شادية مع الفنانة فاتن حمامة، والتى تعكس الصداقة الكبيرة بينهما والاحترام المتبادل بينهما.

شادية تؤدى فريضة الحجصورة للفنانة الكبيرة بعدما اعتزلت وارتدت الحجاب، وأثارت بهذه الصورة بالتحديد الأوساط، خاصة بعد اختفاء طويل.شادية مع الكاتب الكبير الراحل نجيب محفوظ

أحد أهم أفلام شادية هو فيلم زقاق المدق، المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير، والذى زار بنفسه كواليس الفيلم مثلما يظهر فى الصورة

شادية مع والدتها فى صورة نادرة



لا يعلم كثيرون شكل والدة الفنانة شادية، إلا أنها ظهرت معها فى ظهور نادر خلال تلك الصورة التى تجمعهما سوياً.

اشتهرت الفنانة الكبيرة شادية بلقب دلوعة السينما المصرية، كما عُرفت بغناءها العديد من الأغانى المميزة فى تاريخها سواء بالأفلام أو فى حفلات.