موسم منتصف العام يجمع صبا مبارك وسلمى أبو ضيف فى السينما والدراما

MENAFN - Youm7) يشهد موسم منتصف العام سواء على مستوى السينما أو الدراما نشاط فنى كبير، حيث يطرح الكثير من الأفلام التي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر، وهو نفس الحال في الدراما التي تشهد طرح العديد من المسلسلات الـ off season، والتي تحقق نجاحا ملحوظا، وكان من الملفت هو عمل صبا مبارك وسلمي أبو ضيف معاً بذات الوقت ما بين السينما والدراما بنفس الموسم.

صبا مبارك وسلمي أبو ضيف في الدراما

اجتمع الثنائى صبا مبارك وسلمي أبو ضيف في الدراما من خلال مسلسل "بين السطور" الذى يتم عرضه الآن، حيث انطلقت أولى حلقات مسلسل بين السطور على قناة ON، وظهرت خلالها سلمي أبو ضيف بشخصية ملك شهاب، وهي إعلامية شابة، وبينها وبين هند (صبا مبارك) منافسة شرسة والغيرة تشتعل بينهما، خاصة بعد ظهور الغيرة والحقد على وجه سلمي أبو ضيف بعد حصول هند "صبا مبارك" على جائزة أفضل إعلامية للمرة الخامسة على التوالي.

صبا مبارك وسلمي أبو ضيف في السينما

اجتمع الثنائى صبا مبارك وسلمي أبو ضيف في السينما من خلال فيلم "أنف وثلاث عيون" والذى ينافس في موسم منتصف العام حيث طرح يوم الأربعاء الماضي، ويشارك في بطولته كل من ظافر العابدين، وأمينة خليل وجيهان الشماشرجي ونورا شعيشع وسلوي محمد على وغيرهم.

فيلم أنف وثلاث عيون

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، مع ظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.

مسلسل بين السطور

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، سلمي أبو ضيف، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.