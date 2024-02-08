الممثل العالمى هنري كافيل: لا أفهم ضرورة المشاهد +18 ولا أحبها

MENAFN - Youm7) أكد الممثل العالمى هنري كافيل أنه ليس من محبي المشاهد الجنسية، خلال مقابلة على البودكاست "Happy Sad Confused" مع مخرج فيلم "Argylle" ماثيو فون، قال الممثل إنه من الأفضل غالبًا للمسلسل التلفزيوني أو الفيلم عدم عرض مشاهد جنسية وترك الأمر للمشاهد لملء الأجزاء، لأن "الخيال البشري" أقوى بكثير.

وقال كافيل عن المشاهد الجنسية: "أنا لا أفهمهم، أنا لست من المعجبين بها، هناك ظروف يكون فيها المشهد الجنسي مفيدًا للفيلم، وليس للجمهور فقط، لكنني أعتقد أنه في بعض الأحيان يتم الإفراط في استخدامه هذه الأيام."

هنري كافيل

وتابع كافيل قائلا:" عندما يكون لديك إحساس بالوجهة التي تتجه إليها، هل هذا ضروري حقًا أم أن الأمر يقتصر على الأشخاص الذين يرتدون ملابس أقل؟، وهذا هو الوقت الذي تشعر فيه بعدم الارتياح أكثر وتفكر، "لا يوجد أداء هنا"".

وأوضح كافيل أنه في حين أن هناك أوقاتًا "يمكن أن تكون فيها المشاهد الجنسية رائعة في الفيلم" و"يمكن أن تساعد حقًا في سرد القصص، ألا أنه في معظم الأحيان، يتفوق الخيال البشري عليها، وأكرر من جديد أنا لست من محبي القيام بذلك".







