الممثل العالمى هنري كافيل: لا أفهم ضرورة المشاهد +18 ولا أحبها

(MENAFN
- Youm7) أكد الممثل العالمى هنري كافيل أنه ليس من محبي المشاهد الجنسية، خلال مقابلة على البودكاست "Happy Sad Confused" مع مخرج فيلم "Argylle" ماثيو فون، قال الممثل إنه من الأفضل غالبًا للمسلسل التلفزيوني أو الفيلم عدم عرض مشاهد جنسية وترك الأمر للمشاهد لملء الأجزاء، لأن "الخيال البشري" أقوى بكثير.
وقال كافيل عن المشاهد الجنسية: "أنا لا أفهمهم، أنا لست من المعجبين بها، هناك ظروف يكون فيها المشهد الجنسي مفيدًا للفيلم، وليس للجمهور فقط، لكنني أعتقد أنه في بعض الأحيان يتم الإفراط في استخدامه هذه الأيام."
هنري كافيل
وتابع كافيل قائلا:" عندما يكون لديك إحساس بالوجهة التي تتجه إليها، هل هذا ضروري حقًا أم أن الأمر يقتصر على الأشخاص الذين يرتدون ملابس أقل؟، وهذا هو الوقت الذي تشعر فيه بعدم الارتياح أكثر وتفكر، "لا يوجد أداء هنا"".
وأوضح كافيل أنه في حين أن هناك أوقاتًا "يمكن أن تكون فيها المشاهد الجنسية رائعة في الفيلم" و"يمكن أن تساعد حقًا في سرد القصص، ألا أنه في معظم الأحيان، يتفوق الخيال البشري عليها، وأكرر من جديد أنا لست من محبي القيام بذلك".
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