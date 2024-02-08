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ذكري ميلاد معبودة الجماهير شادية.. قطعة شيكولاته كانت سبب في خطفها

2/8/2024 4:33:44 AM
(MENAFN- Youm7) عندما تجتمع الرقة مع الصوت العذب والإحساس بجانب الشكل المصري الأصيل نجد أننا أمام معبودة الجماهير شادية ، التي خطفت قلوب محبيها بمجرد ظهورها علي الشاشة، فشادية بالفعل كانت حبيبة الملايين، فتشعر أنها أختك أو حبيبتك أو صديقة عمرك، فعلي مدار عمرها الفني ملئت الشاشات
فرح وسعادة وشقاوة.



لعل موهبتها في الغناء كانت قد ورثتها من أبيها الذي كان يمتلك صوتاً عزباً ، وكان ذلك الأب يأخذ عائلته للسينما لمشاهدة الأفلام وعندما كانوا يعودون للمنزل كانت شادية تقوم بتقليد كل الفنانين الذين رأتهم في السينما.



اكتشفها للمرة الأولي المخرج الكبير أحمد بدرخان وأعجب بصوتها وتمثيلها وتحمس لها ولكن استوقفه اسمها فشادية كان اسمها الحقيقي " فاطمة " وطلب منها تغيره فاقترح عليها المخرج حلمي رفله اسم شادية فوافقت علي الفور وانطلقت بعد ذلك لتقدم العديد والعديد من الأفلام التي مازالت تعيش معنا ليومنا
هذا .



كان لشادية العديد من المواقف الطريفة التي مرت في حياتها ولعل أكثر المواقف التي أثرت فيها هو لحظة اختطافها وهي طفلة لم تتجاوز الستة أعوام ، حيث حكت شادية أن بعد مجيئهم القاهرة بوقت قصير وكانت تلعب أمام منزلها فإذا بامرأة غريبة تقترب منها وتتحدث إليها بحنان وتطلب منها أن تأخذ قطعة شيكولاته وبعقل طفلة لم تعرف الغدر أخذت الشيكولاته علي الفور وأكلتها ولكن كانت تلك الشيكولاته تحتوي علي مخدر فتقع مغشي عليها علي الفور .



تأخذها تلك المرأة وتضعها في حجرة مظلمة بها حيوانات وعندما تستيقظ تبدأ في الصراخ وتنادي علي أبيها وأمها ولكن تتفاجأ بامرأة أخري قبيحة تقوم بضربها ضرباً مبرحاً، وبعد مرور وقت قصير يأتي بعض الرجال ليتفقوا مع المرأة لأخذ الفتاة الصغيرة ولكن يبدو أن الحظ لعب لعبته معها فقد تشاجرا سويا وعندما وجدتهم شادية يتشاجران خرجت مسرعة ولم يلتفت لها أحد حتي قابلها رجلاً طيباً وعندما علم بخطفها سلمها لأقرب نقطة شرطة التي علي الفور بدورها سلمتها لوالدها، وظل هذا الموقف عالق في أذهان شادية حتى كبرت.
















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