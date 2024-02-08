طريقة عمل الحمام الكداب بخطوات بسيطة.. أكلة شتوية لذيذة

الحمام الكداب من الأطباق المصرية سهلة التحضير وتشبه الحمام الحقيقي، لذلك سميت بالحمام الكداب، لكن هى تتكون من "أوراك الفراخ" المحشية، ونستعرض فى هذا التقرير

طريقة عمل الحمام الكداب على طريقة الشيف مي صيام، هى وجبة مصرية

ومن الأكلات الشتوية التي تعمل على الشعور بالدفء وتساعد على الشبع.

الحمام الكذاب





طريقة عمل الحمام الكداب: المكونات:

أوراك دجاج بدون عظام على حسب الكمية المطلوبة.

كوب ونصف أرز مصري منقوع.

2 بصلة كبيرة مفرومة.

3 ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة من البهارات.

ربع ملعقة من مطحون ورق اللورا.

2 ملعقة كبيرة من الصلصة.

طريقة تحضير الحمام الكداب:



في البداية قومي بغسل أوراك الدجاج بطريقة جيدة.

ثم تبليها بالملح والفلفل الأسود والزيت.

ثم حضري وعاء مناسب وضعي فيه القليل من الزيت.



ضعي البصل وقومي بالتقليب حتي يذبل.

ضيفي الأرز وقلبي حتى يصبح لونه ذهبيًا.



ضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات وورق اللورا وقلبي جميع المكونات بشكل جيد.

ثم ارفعي الخليط من على النار.

ثم قومي بحشو أوارك الدجاج، ثم غلقها بخلة الأسنان.



حضري وعاء مناسب وضعيه على النار مضاف إليه كمية مناسبة من الماء والقليل من الفلفل الأسود والملح.



ضيفي أوراك الدجاج على الماء المغلي واتركيها لمدة 15 دقيقة.

حضري

صينية أو وعاء مناسب وقومي لرص الدجاج المحشي.

ثم حضري

صينية وقومي بخلط صلصة الطماطم مع الزيت.

ثم قومي بدهن أوراك الدجاج بالخليط المحضر مسبقًا.



قومي بإدخال الصينية لفرن مسخن مسبقًا لمدة 30 دقيقة.

قدمي الحمام مع الأرز والسلطة الخضراء وطواجن الخضار على حسب الرغبة.





الحمام الكداب



