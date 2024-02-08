طريقة عمل الحمام الكداب بخطوات بسيطة.. أكلة شتوية لذيذة

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- Youm7)
الحمام الكداب من الأطباق المصرية سهلة التحضير وتشبه الحمام الحقيقي، لذلك سميت بالحمام الكداب، لكن هى تتكون من "أوراك الفراخ" المحشية، ونستعرض فى هذا التقرير
طريقة عمل الحمام الكداب على طريقة الشيف مي صيام، هى وجبة مصرية
ومن الأكلات الشتوية التي تعمل على الشعور بالدفء وتساعد على الشبع.
الحمام الكذاب
طريقة عمل الحمام الكداب: المكونات:
أوراك دجاج بدون عظام على حسب الكمية المطلوبة.
كوب ونصف أرز مصري منقوع.
2 بصلة كبيرة مفرومة.
3 ملعقة كبيرة زبدة.
ملعقة صغيرة ملح.
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ربع ملعقة صغيرة من البهارات.
ربع ملعقة من مطحون ورق اللورا.
2 ملعقة كبيرة من الصلصة.
طريقة تحضير الحمام الكداب:
في البداية قومي بغسل أوراك الدجاج بطريقة جيدة.
ثم تبليها بالملح والفلفل الأسود والزيت.
ثم حضري وعاء مناسب وضعي فيه القليل من الزيت.
ضعي البصل وقومي بالتقليب حتي يذبل.
ضيفي الأرز وقلبي حتى يصبح لونه ذهبيًا.
ضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات وورق اللورا وقلبي جميع المكونات بشكل جيد.
ثم ارفعي الخليط من على النار.
ثم قومي بحشو أوارك الدجاج، ثم غلقها بخلة الأسنان.
حضري وعاء مناسب وضعيه على النار مضاف إليه كمية مناسبة من الماء والقليل من الفلفل الأسود والملح.
ضيفي أوراك الدجاج على الماء المغلي واتركيها لمدة 15 دقيقة.
حضري
صينية أو وعاء مناسب وقومي لرص الدجاج المحشي.
ثم حضري
صينية وقومي بخلط صلصة الطماطم مع الزيت.
ثم قومي بدهن أوراك الدجاج بالخليط المحضر مسبقًا.
قومي بإدخال الصينية لفرن مسخن مسبقًا لمدة 30 دقيقة.
قدمي الحمام مع الأرز والسلطة الخضراء وطواجن الخضار على حسب الرغبة.
الحمام الكداب
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