الوردى والمشجر.. أبرز اتجاهات فساتين أم العروسة لعام 2024

(MENAFN
- Youm7) تشعر والدة العروس بالحيرة عند اختيار ملابسها التي تنوى ارتداءها لحضور حفل زفاف ابنتها، وقد تخطئ في اختيار الزى الذى ترتديه مما يتسبب في حصولها على إطلالة غير موفقة، ولتجنب ذلك نستعرض في التقرير، نصائح لاختيار فستان والدة العروس وأحدث اتجاهات فساتين والدة العروس لعام 2024، وفقاً لما ذكره موقع مجلة "هالو".
ما يجب أن ترتديه والدة العروس؟
يجب أن ترتدى والدة العروس ملابس محتشمة، ومتناسقة مع حفل الزفاف، ولكن لا تتفوق على إطلالة العروس، و في أغلب الأحيان، ترتدي والدة العروس فستانًا متوسط الطول وعادةً ما يكون مصمما بكم كامل أو 3⁄4 طول أكمام، وقد تختار بعض الأمهات إضافة جاكيت إلى ملابسهن، أو شال، بالإضافة إلى قبعة أو وشاح. وفي الآونة الأخيرة، اختارت العديد من أمهات العرائس ارتداء بدلة من قطعتين، بدلاً من الفستان، سواء كانت بدلة بنطلون أو تنورة وجاكيت.
ما هو اللون الأكثر شعبية لفستان والدة العروس؟
يجب على والدة العروس تجنب ارتداء اللون الأبيض مثل العروس، وتميل الكثيرات لارتدا ألوان مثل الوردي المحمر وألوان الباستيل الأخرى وفى العام الماضى كان اللون الأزرق الفاتح منتشر في الصيف وألوان الباستيل، في حفل زفاف في الصيف أو الربيع. و في فصل الشتاء أو الخريف، تنتشر الفساتي داكنة اللون .
أبرز اتجاهات فساتين والدة العروس بعام 2024
تعتبر الفساتين الوردى والمشجرة وألوان الباستيل من أبرز اتجاهات فساتين والدة العروس لهذا العام، والمصممة بأكمام طويلة ونصف أكمام، وتساعد الأم فى الحصول على إطلالة أنيقة ومميزة.
جاكيت وتنورة
فستان آخر
فستان بأكمام
فستان بنصف أكمام
فستان وردى
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