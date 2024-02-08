الوردى والمشجر.. أبرز اتجاهات فساتين أم العروسة لعام 2024

MENAFN - Youm7) تشعر والدة العروس بالحيرة عند اختيار ملابسها التي تنوى ارتداءها لحضور حفل زفاف ابنتها، وقد تخطئ في اختيار الزى الذى ترتديه مما يتسبب في حصولها على إطلالة غير موفقة، ولتجنب ذلك نستعرض في التقرير، نصائح لاختيار فستان والدة العروس وأحدث اتجاهات فساتين والدة العروس لعام 2024، وفقاً لما ذكره موقع مجلة "هالو".





ما يجب أن ترتديه والدة العروس؟

يجب أن ترتدى والدة العروس ملابس محتشمة، ومتناسقة مع حفل الزفاف، ولكن لا تتفوق على إطلالة العروس، و في أغلب الأحيان، ترتدي والدة العروس فستانًا متوسط ​​الطول وعادةً ما يكون مصمما بكم كامل أو 3⁄4 طول أكمام، وقد تختار بعض الأمهات إضافة جاكيت إلى ملابسهن، أو شال، بالإضافة إلى قبعة أو وشاح. وفي الآونة الأخيرة، اختارت العديد من أمهات العرائس ارتداء بدلة من قطعتين، بدلاً من الفستان، سواء كانت بدلة بنطلون أو تنورة وجاكيت.





ما هو اللون الأكثر شعبية لفستان والدة العروس؟

يجب على والدة العروس تجنب ارتداء اللون الأبيض مثل العروس، وتميل الكثيرات لارتدا ألوان مثل الوردي المحمر وألوان الباستيل الأخرى وفى العام الماضى كان اللون الأزرق الفاتح منتشر في الصيف وألوان الباستيل، في حفل زفاف في الصيف أو الربيع. و في فصل الشتاء أو الخريف، تنتشر الفساتي داكنة اللون .





أبرز اتجاهات فساتين والدة العروس بعام 2024

تعتبر الفساتين الوردى والمشجرة وألوان الباستيل من أبرز اتجاهات فساتين والدة العروس لهذا العام، والمصممة بأكمام طويلة ونصف أكمام، وتساعد الأم فى الحصول على إطلالة أنيقة ومميزة.

جاكيت وتنورةفستان آخرفستان بأكمامفستان بنصف أكمامفستان وردى







