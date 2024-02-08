ذكرى ميلاد الفنانة شادية.. أجمل 5 فساتين لدلوعة الشاشة العربية

(MENAFN
- Youm7) تميزت بإطلالتها المبهجة وصوتها العذب الذى استطاع أن يدخل قلوب من سمعوها، فكان لها الكثير من المعجبين من مختلف الأجيال، هي الفنانة الراحلة شادية والتي لقبت بـ" دلوعة " الشاشة، والتي يوافق اليوم 8 فبراير ذكرى ميلادها، والتي عرفت بفساتينها المميزة والأنيقة والتي نستعرض بعضها في هذا التقرير.
أجمل فساتين النجمة شادية
فستان بنصف أكمام
ظهرت الفنانة شادية في أحد الصور التذكارية التي ألتقطت لها، وهى ترتدى فستان مصمم بنصف أكمام مزخرف باللون الأسود مع قفازات سوداء وقبعة مطابقة لنفس اللون.
فستان بنصف أكمام
فستان بكم واحد
والتقطت صورة للفنانة الراحلة شادية ويبدو إنها كانت في إحدى المناسبات الفنية بصحبة زوجها السابق النجم عماد حمدى، وكانت ترتدى فستان بكم واحد وبوشاح ومفتوح عن منطقة الصدر، وبكشكشة أسفل الفستان.
فستان بكم واحد
فستان بدون أكمام
التقطت أيضاً صورة للفنانة شادية والتي ظهرت فيها وهى ترتدى فستان بدون أكمام مزخرف بالورد عند منطقة الصدر ويصل طول الفستان لبعد الركبة.
فستان بدون أكمام
فستان أسود لامع
ومن الفساتين التي لاتنسى للفنانة شادية، هو الفستان الأسود اللامع المصمم بدون أكمام والذى ظهرت به في أحد المشاهد الشهيرة بفيلم "معبودة الجماهير".
فستان أسود
فستان أصفر
وظهرت الفنانة الراحلة في أحد مشاهدها السينمائية بفستان أصفر مصمم بدون أكمام ومزخرف عند منطقة الصدر.
فستان أصفر
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