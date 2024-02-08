ذكرى ميلاد الفنانة شادية.. أجمل 5 فساتين لدلوعة الشاشة العربية

MENAFN - Youm7) تميزت بإطلالتها المبهجة وصوتها العذب الذى استطاع أن يدخل قلوب من سمعوها، فكان لها الكثير من المعجبين من مختلف الأجيال، هي الفنانة الراحلة شادية والتي لقبت بـ" دلوعة " الشاشة، والتي يوافق اليوم 8 فبراير ذكرى ميلادها، والتي عرفت بفساتينها المميزة والأنيقة والتي نستعرض بعضها في هذا التقرير.





أجمل فساتين النجمة شاديةفستان بنصف أكمام

ظهرت الفنانة شادية في أحد الصور التذكارية التي ألتقطت لها، وهى ترتدى فستان مصمم بنصف أكمام مزخرف باللون الأسود مع قفازات سوداء وقبعة مطابقة لنفس اللون.

فستان بنصف أكمام





فستان بكم واحد

والتقطت صورة للفنانة الراحلة شادية ويبدو إنها كانت في إحدى المناسبات الفنية بصحبة زوجها السابق النجم عماد حمدى، وكانت ترتدى فستان بكم واحد وبوشاح ومفتوح عن منطقة الصدر، وبكشكشة أسفل الفستان.

فستان بكم واحد





فستان بدون أكمام

التقطت أيضاً صورة للفنانة شادية والتي ظهرت فيها وهى ترتدى فستان بدون أكمام مزخرف بالورد عند منطقة الصدر ويصل طول الفستان لبعد الركبة.

فستان بدون أكمام





فستان أسود لامع

ومن الفساتين التي لاتنسى للفنانة شادية، هو الفستان الأسود اللامع المصمم بدون أكمام والذى ظهرت به في أحد المشاهد الشهيرة بفيلم "معبودة الجماهير".

فستان أسود





فستان أصفر

وظهرت الفنانة الراحلة في أحد مشاهدها السينمائية بفستان أصفر مصمم بدون أكمام ومزخرف عند منطقة الصدر.

فستان أصفر