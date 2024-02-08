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أستاذ اقصاد: زيادة أجور العاملين بنسبة 50% سيساهم فى تخفيف الأعباء المعيشية

2/8/2024 4:33:38 AM
(MENAFN- Youm7) أشادت الدكتور يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة أجور العاملين بالدولة بنسبة 50% بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.



وأكدت الحماقى أن هذا القرار سيساهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين لمواجه ارتفاع الأسعار مما يؤكد شعور الرئيس بالمواطنين.



وترى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن هذا القرار يتطلب العمل على زيادة الإنتاج بشكل كبير وخاصة التى تعتمد على التصدير مع سرعة تحرير سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء الذى دمر الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين حتى يشعر المواطن بهذه الزيادة .



وووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.



وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.



ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.



وشهدت مرتبات الموظفين بالجهاز الإدارى، 7 زيادات بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 4000 جنيه، وهى: من 1200 إلى 1400 جنيه في عام 2017 ، تبع ذلك زيادة الأجور 600 جنيه في 2019 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%، والزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيه في مارس 2021، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيها لـ 2400 جنيه، أما الرابعة فكانت في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة 12.5%، والخامسة في أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيها، أما الزيادة السادسة في مارس 2023 برفع الحد الاددنى للأجور لـ 3500 جنيه، وأخيرا الزيادة السابعة فى سبتمبر بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.












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