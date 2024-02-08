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الساعة الأخيرة للقانون البشرى كتاب علمي عن تطور الذكاء الاصطناعي

2/8/2024 4:33:35 AM
(MENAFN- Youm7) كتاب "الساعة الأخيره للقانون البشري" للمستشار إيهاب أبو زيد الصادر عن دار عصير الكتب للنشر والتوزيع، كان أحد الكتب التى تصدرت الأعلى مبيعا، خلال مشاركته فى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 الذى اختتم فعالياته أمس، فى مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، ويصنف الكتاب ضمن الكتب العلمية الموجودة في جناح عصير الكتب بمعرض الكتاب.


الساعة الأخيرة للقانون البشرى

وقد استطاع كتاب "الساعة الأخيرة للقانون البشرى" أن يلفت الأنظار ويحقق نجاحًا كبيرًا من بين الكتب العلمية وذلك بسبب تركيزه على مجال الذكاء الأصطناعي الذي شهد تطور ونمو كبير خلال السنوات الماضية، ويقدم المستشار إيهاب أبو زيد خلال كتابه تحليلًا عميقًا وشاملًا لتطور ذلك المجال ومدى التأثير على المجتمع، ويضم الكتاب مجموعة من القصص الواقعية التي حدثت في عالم الذكاء الاصطناعي ومنها قصص الربوت الذي أبكى السماء والأرض وقصة الروبوت العاشق وحب في زمن النقرات وضجيج الفناء.

ومن ناحية أخرى فقد أعلنت مكتبه بنيان الألمانية والتي تعد أكبر مكتبة عربية فى المانيا وأوروبا عن نفاد الكتاب من خلال مواقعها الالكتروني، حيث ازداد الاهتمام بمجال الذكار الاصطناعي وتأثيره في الفترة الماضية، كما يساهم "الساعة الأخيرة للقانون البشري " في تعزيز الوعي والمعرفة حول الذكاء الاصطناعي والتحولات التكنولوجية المستقبلية، وقد يشكل دافعًا للمزيد من الأبحاث والابتكارات في هذا المجال المهم.


المستشار ايهاب ابو زيد





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