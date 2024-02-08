الساعة الأخيرة للقانون البشرى كتاب علمي عن تطور الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Youm7) كتاب "الساعة الأخيره للقانون البشري" للمستشار إيهاب أبو زيد الصادر عن دار عصير الكتب للنشر والتوزيع، كان أحد الكتب التى تصدرت الأعلى مبيعا، خلال مشاركته فى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 الذى اختتم فعالياته أمس، فى مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، ويصنف الكتاب ضمن الكتب العلمية الموجودة في جناح عصير الكتب بمعرض الكتاب.
الساعة الأخيرة للقانون البشرى
وقد استطاع كتاب "الساعة الأخيرة للقانون البشرى" أن يلفت الأنظار ويحقق نجاحًا كبيرًا من بين الكتب العلمية وذلك بسبب تركيزه على مجال الذكاء الأصطناعي الذي شهد تطور ونمو كبير خلال السنوات الماضية، ويقدم المستشار إيهاب أبو زيد خلال كتابه تحليلًا عميقًا وشاملًا لتطور ذلك المجال ومدى التأثير على المجتمع، ويضم الكتاب مجموعة من القصص الواقعية التي حدثت في عالم الذكاء الاصطناعي ومنها قصص الربوت الذي أبكى السماء والأرض وقصة الروبوت العاشق وحب في زمن النقرات وضجيج الفناء.
ومن ناحية أخرى فقد أعلنت مكتبه بنيان الألمانية والتي تعد أكبر مكتبة عربية فى المانيا وأوروبا عن نفاد الكتاب من خلال مواقعها الالكتروني، حيث ازداد الاهتمام بمجال الذكار الاصطناعي وتأثيره في الفترة الماضية، كما يساهم "الساعة الأخيرة للقانون البشري " في تعزيز الوعي والمعرفة حول الذكاء الاصطناعي والتحولات التكنولوجية المستقبلية، وقد يشكل دافعًا للمزيد من الأبحاث والابتكارات في هذا المجال المهم.
المستشار ايهاب ابو زيد
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