دراسة: كنز العصر البرونزى تم تصنيعه من معادن خارج كوكب الأرض

MENAFN - Youm7) كشف بحث جديد أن الحديد المستخدم فى قطعتين أثريتين بكنز العصر البرونزى، الذى تم اكتشافه فى إسبانيا منذ أكثر من 60 عاما، نشأ من نيزك سقط على الأرض منذ نحو مليون عام، وفقًا لدراسة مترجمة نُشرت في مجلة Trabajos de Prehistoria .

وفى الدراسة الجديدة اختبر الباحثون اثنتين من القطع الحديدية عبارة عن

سوار على شكل حرف C وكرة مجوفة تعلوها صفيحة ذهبية ربما كانت تزين حلق السيف في السابق، تم تصنيع كلا العنصرين في الفترة ما بين 1400 و1200 قبل الميلاد.

يضم الكنز المعروف باسم "كنز فيلينا" والذى اكتشفه علماء الآثار في عام 1963، 59 زجاجة وأوعية وقطع مجوهرات مصنوعة بشكل رائع من الذهب والفضة والعنبر والحديد.

عند اكتشاف الكنز، في حفرة من الحصى في مقاطعة أليكانتي، لاحظ الباحثون بعض التفاصيل الغريبة حول بعض القطع الحديدية فى ذلك الوقت، ووصفوا العناصر بأنها مصنوعة من "معدن رصاصي داكن وهو لامع في بعض المناطق، ومغطى بأكسيد حديدي الشكل ومتشقق في الغالب"، وفقًا لصحيفة El País الإسبانية.

وقال كبير مؤلفي الدراسة إجناسيو مونتيرو رويز، الباحث في معهد التاريخ الإسباني، "إن العلاقة بين الذهب والحديد مهمة، حيث إن كلا العنصرين لهما قيمة رمزية واجتماعية كبيرة، في هذه الحالة كانت القطع الأثرية على الأرجح كنزًا مخفيًا يمكن أن ينتمي إلى مجتمع بأكمله وليس إلى شخص واحد، لم تكن هناك ممالك في شبه الجزيرة الأيبيرية في هذه الفترة التاريخية."

وأشار إلى أنه تم استخدام قياس الطيف الكتلي، وهي تقنية تقيس نسبة الكتلة إلى الشحنة للجزيئات، كما قاموا بقياس آثار سبائك الحديد والنيكل التي كانت مماثلة لتلك الموجودة في الحديد النيزكي، وفقًا للدراسة.

وقال مونتيرو رويز إنه بالنظر إلى أن تركيبات القطع الأثرية متشابهة للغاية، فمن الممكن أن يكون كلا الجسمين قد جاء من نفس النيزك.

وأضاف أن تكنولوجيا الحديد تختلف تماما عن المعادن القائمة على النحاس والمعادن النبيلة (الذهب والفضة) ، وفي حين لا يزال الباحثون غير متأكدين من هوية صانع الأشياء ومن أين نشأت، فإنهم يعرفون أن هذه هي أول وأقدم أجسام حديدية نيزكية تم العثور عليها في شبه الجزيرة الأيبيرية، وفقًا للدراسة.

تشمل القطع الأثرية الوحيدة المعروفة التي تحتوي على الحديد النيزكي من الألفية الأولى قبل الميلاد رأس سهم من عام 900 قبل الميلاد تم العثور عليه في موريجن بسويسرا، وبعض الأشياء من بولندا من حوالي 800 قبل الميلاد.