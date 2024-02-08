حلمي النمنم: الحضور الجماهيري الضخم دليل على نجاح دورة معرض الكتاب الـ 55

(MENAFN
- Youm7) تحدث الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق عن
معرض القاهرة الدولي للكتاب
في دورته الـ 55، والذي انتهت فعالياته منذ أيام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بعد أن
حقق نجاحًا كبيرًا سواء من ناحية الإقبال الكثيف أو المبيعات المرتفعة، كما كان واجهة للمثقفين والكتاب الكبار لنشر أعمالهم الأدبية والترويج عنها.
وقال الكاتب الصحفي حلمي النمنم في تصريح خاص
لـ "اليوم السابع"،
إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 جاء ناجحًا كعادة الدورات السابقة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وأهم ما يميز الدورة الحالية، هو الحضور الجماهيري الكبير الذي تخطى حاجز الـ 5 ملايين زائر، الذي يدل على استمراريته كل عام.
وقد حلت مملكة النرويج ضيف شرف للدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ونظمت تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، محققة نجاحًا كبيرًا في مختلف الجوانب، سواء كان ذلك في حجم الإقبال والذي شهدته ساحات المعرض، يمثل مشهدًا حضاريًا متميزًا يؤكد حالة الشغف الرائعة لدى المصريين، إلى جانب حرص الزوار على حضور الفعاليات والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية نتيجة لرغبتهم الكبيرة في تلقي المعارف والفنون المتعددة، وهو ما يحقق الكثير من طموحات ومستهدفات وزارة الثقافة إزاء تنظيمها للمعرض، إلى جانب ارتفاع ضخم في حجم مبيعات الكتب ليصبح المعرض نافذة المصريين المُضيئة لعالم الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التي تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها، لتصبح تلك الدورة استثنائية بكل المقاييس في تاريخ معرض القاهرة الدولى للكتاب، ليؤكد على أنه كان خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية.
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