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حلمي النمنم: الحضور الجماهيري الضخم دليل على نجاح دورة معرض الكتاب الـ 55

2/8/2024 4:33:34 AM
(MENAFN- Youm7) تحدث الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق عن
معرض القاهرة الدولي للكتاب
في دورته الـ 55، والذي انتهت فعالياته منذ أيام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بعد أن
حقق نجاحًا كبيرًا سواء من ناحية الإقبال الكثيف أو المبيعات المرتفعة، كما كان واجهة للمثقفين والكتاب الكبار لنشر أعمالهم الأدبية والترويج عنها.





وقال الكاتب الصحفي حلمي النمنم في تصريح خاص
لـ "اليوم السابع"،
إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 جاء ناجحًا كعادة الدورات السابقة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وأهم ما يميز الدورة الحالية، هو الحضور الجماهيري الكبير الذي تخطى حاجز الـ 5 ملايين زائر، الذي يدل على استمراريته كل عام.





وقد حلت مملكة النرويج ضيف شرف للدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ونظمت تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، محققة نجاحًا كبيرًا في مختلف الجوانب، سواء كان ذلك في حجم الإقبال والذي شهدته ساحات المعرض، يمثل مشهدًا حضاريًا متميزًا يؤكد حالة الشغف الرائعة لدى المصريين، إلى جانب حرص الزوار على حضور الفعاليات والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية نتيجة لرغبتهم الكبيرة في تلقي المعارف والفنون المتعددة، وهو ما يحقق الكثير من طموحات ومستهدفات وزارة الثقافة إزاء تنظيمها للمعرض، إلى جانب ارتفاع ضخم في حجم مبيعات الكتب ليصبح المعرض نافذة المصريين المُضيئة لعالم الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التي تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها، لتصبح تلك الدورة استثنائية بكل المقاييس في تاريخ معرض القاهرة الدولى للكتاب، ليؤكد على أنه كان خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية.












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