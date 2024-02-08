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تعرف على الإصدار التجريبى الثانى من نظام التشغيل Ios 17.4

2/8/2024 4:33:31 AM
(MENAFN- Youm7) بدأت شركة Apple في الاختبار التجريبي لتحديث iOS 17.4، حيث تم طرح الإصدار التجريبي الجديد من نظام التشغيل جنبًا إلى جنب مع تحديث macOS 14.4 beta 2 وwatchOS 10.4 beta 2 وtvOS 17.4 beta 2، وهو متاح حاليًا لمستخدمي iOS المسجلين في اختبار الإصدار التجريبي العام والمطورين.



وأدخلت شركة Apple تحديثات مهمة في App Store وiPhone مع نظام التشغيل iOS 17.4 الجديد وفقًا لقانون الأسواق الرقمية في 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.



تاريخ إصدار iOS 17.4
يقال إن شركة Apple تخطط لإصدار الإصدار النهائي من iOS 17.4 في الأسبوع الأول من مارس 2024، ومن المقرر أيضًا أن يتم الكشف عن النافذة النهائية بعد الالتزامات القانونية التي يتعين على Apple اتباعها في الاتحاد الأوروبي.



ووفقًا لقانون الأسواق الرقمية، تم توجيه شركة Apple لإجراء بعض التغييرات على iPhone وApp Store، وتم تحديد الموعد النهائي لذلك في 6 مارس. لذلك، بموجب ذلك، تلتزم Apple بإطلاق iOS 17.4 قبل أو في مارس. 6.



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أسواق التطبيقات البديلة: لأول مرة، يمكن لمستخدمي iPhone تنزيل التطبيقات من مصادر أخرى غير App Store، مثل Epic Games Store. وهذا نتيجة لقرار مكافحة الاحتكار الصادر عن الاتحاد الأوروبي ضد شركة Apple.



اختيار المتصفح: يمكن لمستخدمي iPhone الآن أيضًا اختيار المتصفح الافتراضي الخاص بهم من رسالة منبثقة في Safari. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الآن أيضًا استخدام المتصفحات التي تعمل على محركات مختلفة عن WebKit، مثل Firefox أو Chrome.



خيارات الدفع: يتيح الإصدار التجريبي الجديد من iOS 17.4 أيضًا لمستخدمي iPhone الدفع مقابل عمليات الشراء داخل التطبيق باستخدام طرق مختلفة عن Apple Pay، مثل PayPal أو Venmo. ويمكنهم أيضًا تعيين تطبيقات NFC والمحفظة الافتراضية الخاصة بهم لـ Apple Pay.



حماية الأجهزة المسروقة: يمكن لمستخدمي iPhone الآن أيضًا اختيار طلب تأخير أمني دائمًا عند تغيير إعدادات الأمان، حتى عندما يكونون في مواقع مألوفة. سيجعل هذا التحديث من الصعب على اللصوص تعطيل Find My iPhone أو مسح الجهاز.



نصوص البودكاست: تتيح هذه الميزة الجديدة لمستخدمي iPhone البحث في نصوص حلقات البودكاست في تطبيق Apple Podcasts. يتم إنشاء النصوص بواسطة Apple وهي تشبه ميزة كلمات الأغاني في الوقت الفعلي في Apple Music. تمت أيضًا إعادة تصميم شريط Now Playing في تطبيق Podcasts ليتوافق مع تطبيق الموسيقى.



ترقية Siri: يتيح التحديث التجريبي لنظام iOS 17.4 أيضًا لمستخدمي iPhone أن يطلبوا من Siri قراءة الرسائل بلغات مختلفة عن تلك التي يستخدمونها لـ Siri في مهام أخرى. يمكنهم إضافة لغات في تطبيق الإعدادات ضمن Siri & Search > المراسلة مع Siri.



رموز تعبيرية جديدة: يمكن لمستخدمي iPhone الآن أيضًا الاستمتاع بسبعة رموز تعبيرية جديدة، مثل قلب مع ضمادة، ووجه يزفر، ووجه في السحاب. هناك أيضًا مجموعات جديدة من الرموز التعبيرية العائلية، مثل الأجناس وألوان البشرة المختلفة.

توافق Vision Pro: يمكن الآن لمستخدمي Apple Watch Series 9 وUrtla 2 تعطيل Double Tap عندما يرتدون Vision Pro. وهذا يمنع حدوث تعارضات بين إيماءات Apple Watch وVision Pro.



بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا بعض التغييرات الطفيفة في iOS 17.4، مثل إعادة تسمية علامات التبويب "الاستماع الآن" إلى علامات التبويب "الصفحة الرئيسية" في تطبيقات البودكاست والموسيقى، وتوسيع شريط العناوين في Safari، وإضافة تسمية المنطقة القابلة للتعريف في الإعدادات التطبيق، وتوسيع اختصار Siri إلى ألمانيا.












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