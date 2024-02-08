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خطوات.. كيفية استخدام Vision Pro كشاشة خارجية لجهاز Mac الخاص بك

2/8/2024 4:33:31 AM
(MENAFN- Youm7) تعد إحدى الميزات الأكثر شيوعًا في Vision Pro هي قدرته على العمل كشاشة خارجية لجهاز Mac الخاص بك، إليك كيفية عمل هذه الميزة وكيفية تمكينها على جهاز Apple Vision Pro، وفقاً لموقع 9to5mac.



يمكنك استخدام Vision Pro كشاشة خارجية لجهاز Mac الخاص بك، وهناك ثلاث طرق لتوصيل Apple Vision Pro بجهاز Mac في وضع العرض الخارجي.



- مجرد إلقاء نظرة على جهاز Mac الخاص بك: أثناء ارتداء جهاز Vision Pro، ما عليك سوى إلقاء نظرة على جهاز MacBook الخاص بك وسيظهر زر "اتصال" أعلى الشاشة، اضغط بأصابعك معًا، ويجب أن ترى شاشة جهاز Mac الخاص بك في عالم Vision Pro الخاص بك.



- استخدم مركز التحكم أثناء ارتداء Vision Pro: انظر للأعلى واضغط بأصابعك معًا لإظهار مركز التحكم، ثم اضغط على أيقونة مركز التحكم، وهي الأيقونة الثالثة من اليسار، وانظر إلى أيقونة "Mac Virtual Display" واضغط بأصابعك معًا، صم اختر جهاز Mac الخاص بك من قائمة الخيارات.



- استخدم مركز التحكم على جهاز Mac الخاص بك: أثناء ارتداء Vision Pro، انتقل إلى مركز التحكم على جهاز Mac الخاص بك، ثم اضغط على خيار "Screen Mirroring"، واختر "Apple Vision Pro" في قائمة خيارات عكس الشاشة المتاحة.



تعمل هذه الميزة على أجهزة Mac التي تعمل بمعالجات Intel وApple Silicon، ولكن أجهزة Intel Mac تقتصر على دقة 3K بينما يمكن لأجهزة Apple Silicon Mac أن تعمل بدقة 4K.



تعد أحد أفضل الأجزاء في هذه الميزة هو القدرة على وضع نوافذ VisionOS بجانب شاشة Mac، ويمكنك أيضًا استخدام التحكم الشامل لتحريك المؤشر بين شاشة جهاز Mac الخاص بك على Vision Pro وتطبيقات VisionOS الأخرى.
















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