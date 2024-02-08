خطوات.. كيفية إرسال رسائل باللون الأزرق وأنماط خطوط مختلفة على واتساب

MENAFN - Youm7) يستخدم مليارات المستخدمينتطبيق واتسابللتواصل مع الأصدقاء والعائلة وفى العمل ايضًا بشكل يومى، وهو ما يجعل بعض المستخدمين يشعرون بالملل من استخدام نفس الخط واللون فى الرسائل النصية، لذلك هناك تطبيقًا جديدًا تابعًا لجهة خارجية يتيح لك إرسال رسائل باللون الأزرق وخطوط مختلفة، وفقًا لموقع indiatoday.

كيفية إرسال رسائل باللون الأزرق والخطوط المختلفة؟

الخطوة 1: انتقل إلى متجر Play وقم بتنزيل تطبيق "Stylish Text - Fonts Keyboard".

الخطوة 2: بمجرد التنزيل، افتح التطبيق واستمر فى الضغط على السهم الموجود فى الركن الأيمن السفلى من الشاشة

الخطوة 3: فقط اضغط على زر "موافقة" وانتقل إلى قسم لوحة المفاتيح الموجود فى الزاوية اليمنى السفلية.

ملاحظة: لا تمنحه إذن إمكانية الوصول حتى لو طلب ذلك لأنه يعنى فى الأساس أن التطبيق سيكون له السيطرة الكاملة على جهازك، ولا تحتاج إلى منح إذن الوصول لهذا التطبيق حتى يعمل بشكل صحيح، لن يؤدى الضغط على زر "موافقة" إلى منحه الإذن وستنتقل فقط إلى النافذة الرئيسية للتطبيق.

الخطوة 4: اضغط على "تمكين لوحة المفاتيح" وقم بتمكين خيار "لوحة المفاتيح النصية المتميزة".

الخطوة 5: اضغط مرة أخرى على زر التنشيط.

الخطوة 6: انتقل إلى واتساب> افتح أى دردشة > اضغط على شريط الرسائل الذى تكتب فيه النص عادةً.

الخطوة 7: فى الجزء السفلى من لوحة المفاتيح، سترى أيقونة لوحة المفاتيح، فقط اضغط عليها وانتقل إلى لوحة المفاتيح النصية المتميزة، الآندسترى خطوطًا مختلفة أعلى لوحة المفاتيح.

الخطوة 8: إذا كنت تريد إرسال رسائل باللون الأزرق، فاضغط على الشريحة اليسرى على لوحة المفاتيح حيث تظهر أنماط الخطوط المختلفة، سترى بعد ذلك خطًا أزرق اللون، ما عليك سوى الضغط عليه لتمكينه والبدء فى إرسال رسائل نصية باللون الأزرق.