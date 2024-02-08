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الاتحاد الأوروبى يوافق على خطة لتعزيز التكنولوجيا الخضراء المحلية

2/8/2024 4:33:31 AM
(MENAFN- Youm7) وسط سباق عالمى متزايد الحدة، اتفق المشرعون فى الاتحاد الأوروبى على مجموعة جديدة من القواعد لتعزيز الإنتاج المحلى للتكنولوجيا الخضراء.



توصل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي، إلى اتفاق بشأن قانون صافي الصناعة الصفري (NZIA) الذي طال انتظاره وتسعى اللائحة الرئيسية إلى ضمان قدرة صافي التكنولوجيا الصفرية المحلية على تغطية ما لا يقل عن 40% من طلب الكتلة بحلول عام 2030.



وقال جو برونس، وزير الاقتصاد والابتكار والعمل والاقتصاد الاجتماعي والزراعة الفلمنكي: "تعد NZIA خطوة مهمة في إنشاء النظام البيئي الضروري لتعزيز تصنيع التقنيات النظيفة".



ومن بين التقنيات التي تم تصنيفها على أنها "استراتيجية" لإزالة الكربون في الاتحاد هي الطاقة الشمسية ، وطاقة الرياح البرية والبحرية، والبطاريات وتخزين الطاقة، واحتجاز الكربون، والغاز الحيوي/الميثان الحيوي، والهيدروجين المتجدد.



واستجابة لقانون خفض التضخم في الولايات المتحدة (الذي يقدم إعانات دعم بقيمة 369 مليار دولار للتكنولوجيا الخضراء الأمريكية الصنع)، تهدف هيئة الاستثمار النيوزيلندية إلى دفع الاستثمار من خلال خلق عمليات وقواعد تنظيمية أكثر ملاءمة.



على سبيل المثال، ستكون الشركات في هذا المجال قادرة على الاستفادة ليس فقط من البيئة التجريبية التنظيمية، ولكن أيضًا من المنح السريع للتصاريح - المحددة بحد أقصى 18 شهرًا للمشاريع الأكبر (أكثر من 1 جيجاوات) و12 شهرًا للمشاريع الأصغر (أقل من 1 جيجاوات) أكثر من 1 جيجاوات).



قال أتل كريستيانسن، المؤسس المشارك ورئيس قسم المشتريات في شركة Zerolytics ومقرها أوسلو، : يعد تبسيط عمليات التصريح والترخيص أمرًا بالغ الأهمية للشركات التي تهدف إلى نشر تقنيات متجددة ومنخفضة الكربون على نطاق واسع" وفقا لما أوردته TheNextWeb.



ويقدم القانون أيضًا "أودية" صافية صفرية بهدف إنشاء مجموعات يمكنها زيادة أنشطة التصنيع.



مسابقة التكنولوجيا الخضراء


وفقًا لكريستيانسن، تمثل NZIA لحظة محورية، وأوضح أن "الشركات الأوروبية، وخاصة تلك التي تعطي الأولوية للاستثمار في التكنولوجيات الخضراء مقابل التكنولوجيات القديمة، تخاطر بالتخلف عن المنافسين الدوليين الذين يستفيدون إما من خطط دعم أكبر أو من غياب التزامات صافي الصفر".



ويشكل الجيش الجمهوري الأيرلندي مثالاً ملموساً، فهو يثير المخاوف من إغراء الشركات الأوروبية بإنشاء فروع لها عبر المحيط الأطلسي، وفي حين أن وكالة نيوزيلندا للاستثمارات الاستثمارية لا تقدم مبلغًا جديدًا من المال يضاهي الإعانات البالغة مليار دولار (بدلاً من ذلك، فهي تهدف إلى تنسيق صناديق الاتحاد الأوروبي المختلفة)، إلا أنها تتمتع بالقدرة على تحفيز الفائدة والاستثمار.



قال ماريان كروجر، المؤسس المشارك والمدير الإداري لشركة مسرعة الأعمال ريموف جلوبال، ومقرها أمستردام

"تمامًا كما رأينا في الولايات المتحدة، حيث لعبت IRA دورًا رئيسيًا في دفع التمويل لحلول تكنولوجيا المناخ في أمريكا الشمالية، نتوقع أن يخلق هذا القانون ظروف سوق أكثر ملاءمة في أوروبا، وسيولد الثقة بين الطامحين.



وبصرف النظر عن الولايات المتحدة، سيتعين على الاتحاد الأوروبي أيضا منافسة هيمنة الصين في سلسلة توريد الطاقة الشمسية العالمية، والتي من المتوقع أن تمتلك 80% من القدرة التصنيعية في العالم بين عامي 2023 و 2026.



من المرجح أن يدخل قانون نيوزيلندا حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، بعد اعتماده النهائي من قبل المجلس والبرلمان، ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا القانون (إلى جانب المخططات الأخرى للخطة الصناعية للصفقة الخضراء) سينجح في تعبئة استثمار بقيمة 1.5 تريليون يورو سنويًا، تقول بروكسل إنها ضرورية لتحقيق الهدف المناخي الجديد للكتلة وهو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90 الانبعاثات بحلول عام 2040.












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