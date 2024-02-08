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نحو 400 ألف مدني مازالوا يعانون تبعات زلزال 6 فبراير قبل عام

2/8/2024 4:31:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت منظمة «الصحة العالمية» أن الزلازل الذي ضرب سورية وتركيا يوم 6 فبراير 2023 كان أحد أكبر الكوارث الطبيعية في المنطقة في الآونة الأخيرة.
وقالت المنظمة، في الذكرى السنوية الأولى لوقوع الكارثة أمس، «مر عام على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سورية، وأدى إلى مقتل 50 ألف شخص في تركيا و5 آلاف و900 شخص في سورية»، مؤكدة أن عشرات الآلاف من الأشخاص أصيبوا أيضا بجروح وأن آلاف المنازل، والمستشفيات والمباني العامة تضررت أو دمرت في الكارثة.
وأضافت «في تركيا، نسقت السلطات عددا كبيرا من عمليات الإجلاء الطبي وأنشأت مستشفيات ميدانية في المناطق المتضررة لتقديم الرعاية للمصابين، أما في سورية فقد تم التأكيد على أن الزلازل أثر على المجتمعات المتضررة من الأزمة الناجمة عن الصراعات المستمرة في البلاد منذ 13 عاما».
وفي السياق، أورد فريق «منسقو استجابة سوريا» انه وبعد عام كامل على الزلزال، مازالت الآثار السلبية التي خلفها تؤثر على كل المناحي الإنسانية والاقتصادية في المنطقة.
وأشار إلى انه مازال أكثر من 376 ألف مدني متأثرين بالتبعات التي خلفها الزلزال، ومازال أكثر من 51.931 مدنيا خارج منازلهم ضمن المخيمات ومراكز الإيواء.
وأشار الفريق إلى ارتفاع عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في شمال غرب سورية بمقدار 200 ألف مدني، ليصل عدد المحتاجين إلى 4.6 ملايين مدني.
وفقدت أكثر من 21 ألف عائلة مصادر دخلها الأساسي، مما زاد عدد العائلات التي تعتمد على المساعدات الإنسانية في المنطقة.
كما تسبب الزلزال في حدوث تغييرات اقتصادية كبيرة أبرزها: ارتفاع أسعار المواد والسلع المختلفة بنسب وسطية تتراوح بين 75 و120%، ووصول حد الفقر المعترف به إلى قيمة 9.938 ليرة تركية.
وكذلك وصول حد الفقر المدقع إلى قيمة 7.844 ليرة تركية.
في المقابل، لم تتجاوز نسبة الاستجابة الإنسانية المخصصة لمتضرري الزلزال عتبة 53.73%.

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