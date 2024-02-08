السلط ينهي عقد خانكان بالتراضي ويتعاقد مع اللاعب المصري شمس الدين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد- أعلن نادي السلط ، فسخ عقد المدير الفني السوري عماد خانكان بالتراضي بين الطرفين.
وبدأت إدارة النادي البحث عن مدير فني جديد، يعد الثالث الذي يقود الفريق الموسم الحالي، بعد عدنان عوض وعماد خانكان.
ويعاني السلط من ازمة مالية خانقة، الأمر الذي أثر على تحضيرات الفريق نتيجة مطالبات اللاعبين بمستحقاتهم والغياب عن عدد من الجرعات التدريبية.
الى ذلك تعاقدت إدارة النادي مع المحترف المصري أحمد شمس الدين لتمثيل الفريق خلال مرحلة الإياب، وسبق ان لعب شمس الدين مع السلط قبل موسمين.
وأنهى فريق السلط مشواره بمرحلة الذهاب لبطولة الدوري بالمركز التاسع وبرصيد 10 نقاط، جمعها خلال 11 مباراة، فاز في 3 منها، فيما تعادل في مباراة واحدة، وخسر 7 مرات.
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