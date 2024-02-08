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السلط ينهي عقد خانكان بالتراضي ويتعاقد مع اللاعب المصري شمس الدين

2/8/2024 4:31:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- أعلن نادي السلط ، فسخ عقد المدير الفني السوري عماد خانكان بالتراضي بين الطرفين.
وبدأت إدارة النادي البحث عن مدير فني جديد، يعد الثالث الذي يقود الفريق الموسم الحالي، بعد عدنان عوض وعماد خانكان.
ويعاني السلط من ازمة مالية خانقة، الأمر الذي أثر على تحضيرات الفريق نتيجة مطالبات اللاعبين بمستحقاتهم والغياب عن عدد من الجرعات التدريبية.
الى ذلك تعاقدت إدارة النادي مع المحترف المصري أحمد شمس الدين لتمثيل الفريق خلال مرحلة الإياب، وسبق ان لعب شمس الدين مع السلط قبل موسمين.
وأنهى فريق السلط مشواره بمرحلة الذهاب لبطولة الدوري بالمركز التاسع وبرصيد 10 نقاط، جمعها خلال 11 مباراة، فاز في 3 منها، فيما تعادل في مباراة واحدة، وخسر 7 مرات.

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