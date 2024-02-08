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مشروع الأشجار المعمرة والتاريخية... مصير مبهم بين الأمانة والبحوث الزراعية

2/8/2024 4:31:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات عمان - في الوقت الذي بات فيه مشروع الأشجار المعمرة والتاريخية قيد التنفيذ في أمانة عمان بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية، ما يزال مصير المشروع مبهما حتى الآن.
بدورها حاولت "الغد" الاستفسار من الأمانة عن الإجراءات التي نفذتها في المشروع، فيما رفض المركز التعليق على اعتبار أن "الأمانة" هي الجهة المنفذة.
غير أن الأمانة اكتفت بالتأكيد أن المشروع سيعمل على تعزيز التوعية والتثقيف الزراعي، في مجالات الحفاظ على الثروة الحرجية والأشجار التاريخية والمعمرة.
وقالت إن اللجنة المشتركة مع المركز، أوصت بالحفاظ على هذه الأشجار التاريخية، عبر التقدم بمقترحات وبرنامج صيانة وخطة عمل، ترتكز على ثلاثة مكونات هي التربة والمجموع الخضري للأشجار وتغذيتها.
وقالت إن ذلك يتطلب التعامل مع الأشجار والمواقع التاريخية وفق شروط عامة، أبرزها إجراء فحص دقيق للأشجار مع توفير وثائق أكثر شمولاً كتصوير الأشجار وإعداد التقارير، وتقييم الأشجار بعناية بحثًا عن المشكلات التي قد تزيد من احتمالية فشلها، والمكافحة المتكاملة للآفات، ورعاية الأشجار.
وكانت الأمانة عمان والمركز وقعا مذكرة تفاهم لتعزيز التوعية والتثقيف الزراعي، بمجالات الحفاظ على الثروة الحرجية والاشجار التاريخية والمعمرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه خبراء، الجهات الحكومية بتبني هذه الثروات الوطنية وتغليظ العقوبات على من يتعدى عليها.
وبين هؤلاء الخبراء لـ"الغد" أن الأشجار المعمرة في الأردن، وبخاصة الزيتون الرومي الذي يصل عمر بعض أشجاره لآلاف السنين، ويعد تجسيدا للذاكرة وتاريخ المملكة، بالإضافة للعديد من أنواع الاشجار التراثية والتاريخية المعمرة والنادرة جدا، بحيث تشكل ثروة وطنية يجب المحفاظة عليها وحمايتها.
وفي السياق قال نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة، إن الأشجار التراثية والمعمرة في الأردن، شاهدة على التاريخ، ما يكسبها أهمية بيئية واجتماعية، وتشكل أماكنها جزءاً مهماً من تاريخ المدن، وذاكرة المجتمع.
وتابع: تعتبر الاشجار التاريخية والمعمرة في الاردن، دليلا وشاهدا حيا على تاريخ وحضارة الأردن، لذلك فهي تعتبر معالم مهمة جدا كالمعالم التاريخية والأثرية.
وأضاف أبو نقطة لـ"الغد"، إن هناك الكثير من الأشجار المعمرة التي تنتشر في الأردن، بخاصة الزيتون الرومي الذي يصل عمر بعض أشجاره لآلاف السنين، إذ يعد تجسيدا للذاكرة وتاريخ المملكة، بالإضافة للعديد من أنواع الاشجار التراثية والتاريخية المعمرة والنادرة جدا، بحيث تشكل ثروة وطنية يجب المحفاظة عليها وحمايتها.
وذكر أن الاشجار التاريخية المعمرة لمئات السنين تبرز التنوع الحيوي الفريد في الاردن، والذي برغم صغر مساحته نجد فيه أشجارا فريدة تنمو في مختلف الأقاليم المناخية، ففي الجبال تنتشر أشجار الصنوبريات والسنديان والملول والخروب والزيتون، وفي المناطق الصحراوية نجد اشجار النخيل والاشجار الشوكية كالطلح والأثل وفي الأغوار نجد أشجار المناطق شبه الإستوائية كالسدر والبونسيانا وغيرها.
وطالب أبو نقطة، الجهات الحكومية بتبني هذه الحيازات وتوثيقها، وتغليظ العقوبات على من يتعدى على ثروات الوطن.
بدوره قال الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية حسان العسوفي، إن الأشجار المعمرة سواء المثمرة أو حتى الحرجية، منها تعتبر موروثا اجتماعيا كما أنها كنز وطني يجب المحافظة عليه.
وأضاف: تعتبر تلك الأشجار قيمة تاريخية ودليل قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية في العقود الماضية، وهي في حد ذاتها أصول وراثية مركزية في المنطقة، ومثال ذلك زيتون المهراس الذي أثبتت الدراسات العلمية مركزيته في المنطقة ويعتبر إرثا تاريخيا أردنيا.
وتابع: أن بعض أنواع الزيتون الأخرى كالرومي والبلدي في مناطق الجنوب كالطفيلة والشوبك ورم، دليل على التأقلم والتكيف مع تغيرات المناخ وقدرتها على مقاومة العديد من الآفات الزراعية.
وفي السياق نفسه بين ان التنوع البيولوجي لأشجار التين في أنحاء الوطن والمنتشر في معظم الكروم والبساتين القديمة، يحمل رسما تاريخيا وبصمة وراثية للتين الأردني بكل أصنافه المختلفة كالخضاري والزراقي والسلطي والشوبكي وغيرها من المسميات المحلية.
وأشار إلى أن للرمان قصة أخرى فهو مهم وبه تنوع وراثي مميز وهو موروث وطني من شمال الأردن لجنوبه، ويجدر بالذكر أن المعمر من الرمان يتمركز في بني كنانة ووادي الريان وبساتين الشامية في معان.
وزاد، إن الأشجار الحرجية كالسنديان (العرعر) والبطم، والسَلم جميعها ذات رمزية تاريخية وتنوع حيوي واسع وتكيف مناخي يجدر المحافظة عليه، مشيرا إلى أن البطم والبلوط مثلا في جبال الشوبك يعتبر قديما ويعود لمئات السنين.
من جهته قال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، إن هناك الكثير من الأشجار المعمرة التي تنتشر في الأردن، وبخاصة الزيتون الرومي الذي يصل عمر بعض أشجاره الى ألف عام، إذ يعد تجسيدا للذاكرة وتاريخ المملكة، بالإضافة للعديد من أنواع الأشجار التراثية والتاريخية المعمرة والنادرة جدا، بحيث تشكل ثروة وطنية يجب المحافظة عليها وحمايتها.
وأوضح أن من الأشجار النادرة شجرة "الخضر الأخضر"، وهي في فناء مقام سيدنا الخضر في ماحص وعمرها حوالي 500 عام، تزدان بقطع اقمشة وأربطة على فروعها للتبرك بها.
وأضاف: في البلقاء ودبين وجرش، اكتشفت شجرة صنوبر أطلق عليها جلالة الملك عبدالله المؤسس رحمه الله اسم "الهدأة"، لما يتميز به موقعها من هدوء وهواء نقي، وهناك أيضا شجرة "الميس" التي تنتشر في عدة أماكن، بخاصة في الكرك وعجلون، وقد صنع الرومان من أغصانها؛ الأقواس لسهولة صقلها.
وزاد: وفي بلدة زوبيا بإربد، توجد شجرة وحيدة لها أغصان صغيرة كانت تقطع منها وتعلق على ملابس الأطفال عند ولادتهم درءا للحسد، وكذلك شجر "البطم الأطلسي" المنتشر في "ياجوز" بالزرقاء والمقبرة الإسلامية.
ولفت العوران إلى وجود شجر يحمل اسم "ميسرة"، وينتشر في محيط مقام الصحابي ميسرة في البلقاء، وكذلك شجرة "أبو شيخة" عند قبر أحد الصالحين واسمه أبو شيخة، بحيث تنتشر أشجار نادرة ومعمرة قريبا من مقامات الأولياء، تحمل أحيانا أسماءهم، ومنها: شجرة الشيخ باكير وشجرة "النَّام" في "سوف" بجرش، إذ تؤخذ بعض أغصانها لتربط النساء شعرهن بها لدفع الضرر والمرض، لافتا إلى أنهم كانوا قديما يشعلون البخور حول هذه الشجرة.
وفي عمان قال العوران: تنتشر أشجار "الملول"، وبينها شجرة تسمى "بلال" نسبة لمقام بلال بن رباح، حيث كان الفلاحون يضعون أغراض الزراعة عندها، فلا يجرؤ أحد على المساس بها، وعندها يستسقون المطر ويكثرون من تلاوة القرآن والأدعية والتضرع لشفاء المرضى وللبركة.
وأضاف: هناك شجرات "أبو الشعر" في "عبين" عجلون وعددها أربعة، أكبرها عمرا يصل إلى حوالي 700 عام، وهناك أشجار أخرى مثل: النبي حريز، الغولة، العروس، المضري، فاميا، والسيال والطلح والقيقب.
وحذر العوران من إزالة او الاعتداء على الأشجار التراثية والتاريخية والنادرة، لما لها من قيمة مهمة، محذرا من خطورة الاعتداء المستمر على الغابات التي تشكل ثروة وطنية.

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