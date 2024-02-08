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أجواء مشمسة ولطيفة في أغلب المناطق

2/8/2024 4:31:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترتفع درجات الحرارة قليلاً لتسجل اليوم الخميس، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.
ويطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
كما يطرأ السبت، انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
أما الأحد فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 19 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 6 وفي مرتفعات الشراة 15 - 4, وفي مناطق البادية 21 - 7 وفي مناطق السهول 20 - 8, وفي الأغوار الشمالية 25 - 12, وفي الأغوار الجنوبية 27 - 13، وفي البحر الميت 26 - 13، وفي خليج العقبة 27 - 14 درجة مئوية.- (بترا)

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