Thursday, 08 February 2024 01:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مذكرة تفاهم بين الأردن وقطر حول مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة

2/8/2024 4:31:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع مُذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة بين الأردن وقطر.


جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء القطري الأسبوعية التي عقدت مساء أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.


كما وافق مجلس الوزراء القطري على مشروعات اتفاقيات بين قطر وكل من كازاخستان للتعاون في مجالات مُكافحة الجريمة، والتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعاون في مجالات الحماية والتنمية الاجتماعية.-(بترا)


MENAFN08022024000072011014ID1107826562

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث