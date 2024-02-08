الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي في حزب الله العراقي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن البنتاغون على موقعه الإلكتروني، عن مقتل قيادي في كتائب حزب الله العراقي أمس الأربعاء بغارة جوية.
ونقلت واشنطن تايمز، عن القيادة المركزية الاميركية (سنتكوم) قولها في بيان "إن الضربة الجوية التي أدت إلى مقتل القيادي؛ جاءت "ردا على مجموعة هجمات على جنود أميركيين".
وأشار البيان المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن القيادي كان مسؤولا عن التخطيط المباشر، والمشاركة في الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة".-(بترا)
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